Na základě jakých kritérií jste se letos kvalifikoval do havajského Ironmana?

Díky tomu, že jsem v srpnu vyhrál mužskou kategorii 45 – 49 let v Ironmanovi v Kazachstánu.

Jak jste trávil poslední dny před závodem?

Tradičně jsem trénoval v domácích podmínkách. Bohužel počasí moc nespolupracovalo. Proto jsem část cyklistických tréninků přesunul na doma do suterénu, kde jsem si trochu přitápěl a trénoval jsem na trenažéru. Jinak jsem se v trénincích víc zaměřil na plavání, protože na Havaji se plave vždy bez neoprenu.

Kdy jste do Pacifiku odletěl?

V neděli 2. srpna z Krakova, přes Helsinky a Los Angeles. Tam jsem jednu noc přespal a v pondělí 3. srpna jsem odtud odletěl na Havaj.

Je pro Vás Ironman na Havaji pořád pojmem?

Samozřejmě. Na Havaji triatlon před 45 lety jako sport vznikl. A dodnes je to v tamním prostředí největší a nejprestižnější triatlonový závod na světě. Je to absolutní vrchol v těžkých podmínkách. Vysoká vlhkost, velké horko, silné nárazové větry k Havaji tradičně patří. K těm nástrahám je pak nutné přičíst čas strávený uprostřed lávových polí, kde není nic, co by vás zastínilo před rozpáleným sluncem. Přesto se do tohoto slavného závodu pokouší každý rok kvalifikovat tisíce triatlonistů. Podaří se to však jenom těm nejlepším.

Jak jste před závodem dolaďovat formu?

Na aklimatizaci mám jenom 2,5 dne, takže to bude hodně náročné. Jenom doufám, že se těsně před závodem alespoň trochu vyspím. V sobotu stanu 2,5 hodiny před startem a potom vydatně posnídám. Pak už se přesunu na start. Tam zkontroluji kolo, v depu doplním pití a energii do tašek a pořádně se rozcvičím.

S jakým cílem do letošního závodu půjdete?

V mé kategorii 45 – 49 let startuje 634 mužů. Je to nejpočetnější kategorie age groups. Budu v ní letos nejstarší, takže výraznější ambice budu mít asi až v příštím roce po přestupu do kategorie nad 50 let. Letos bych si chtěl po letech spíše připomenout a otestovat si, kde mám největší rezervy do budoucna.

Kdo bude letos patřit k největším favoritům?

Především bývalí profesionálové z triatlonu a cyklistiky. V mé kategorii startuje mnoho bývalých profi vítězů závodů Ironman série. Bude to hodně nabité startovní pole. V havajských podmínkách je ale vždycky těžké tipovat vítěze.

Kolik bude letos na Havaji startovat Čechů?

Asi 35. Po dvou zrušených ročnících z důvodu pandemie koronaviru bude letos v Havajském Ironmanovi startovat celkem 5450 kvalifikovaných triatlonistů z celého světa.