,,Plavalo se v neoprenech v řece Išim v centru Nur Sultanu. Cyklistika se jela na rovinaté trati v silném větru v okolí města a závěrečná maraton se běžel v 30 stupňovém horku na zvlněné trati v Triatlon parku. Běh byl rozdělený do 4 okruhů,“ letmo představil trať Petr Vabroušek.

Byl to jeho první triatlon v kariéře v kategorii AG. V něm chtěl vyhrát v kategorii mužů 45 – 49 let a získat kvalifikační místo pro říjnové mistrovství světa na Havaji. Obojí se mu podařilo.

,,Do plavání se startovalo postupně po 3 lidech každé 3 sekundy. Já jsem odstartoval zhruba z 500. pozice. To byla ale chyba, protože většina rychlých soupeřů odstartovala hned v úvodu a na kole pak vytvořili spolupracující skupinu a ta jezdila zhruba 7 minut přede mnou. Do konce cyklistiky, kterou jsem jel průměrnou rychlostí 39,2 km/h se mi je podařilo stáhnout jen o minutu a před maratonem mě to stálo hodně sil. Nicméně v závěrečném běhu se mi běželo velmi dobře a v absolutním pořadí jsem skončil na 8. příčce a s náskokem jsem zvítězil ve své kategorii,“ byl přece jenom s výkonem i umístěním v Kazachstánu Vabroušek spokojený.

Po závodu v Nur Sultanu se na chvíli stavil doma v Malenovicích. Už v sobotu 20. srpna se však se synem Filipem postavil na start Rockman Swimrunu. V nejtěžším Swimrunu na světě v drsných norských fjordech skončila dvojice Petr Vabroušek, Filip Vabroušek na 12. místě.

,,V Norsku se plavalo v moři v ledovém fjordu u Stavangeru i ve skalnatých jezerech. Trať běhu vedla i přes světoznámý Pulpit rock, kde se mimo jiné točila i série amerických akčních špionážních filmů Mission Impossible, Na trati běhu bylo i nejdelší dřevěné schodiště na světě, po kterém jsme museli zdolat 4444 schodů s převýšením 1000 metrů,“ upozornil Petr Vabroušek.

Závod v Norsku, jehož se zúčastnilo 122 dvojic z 15 zemí, se konal na trati dlouhé 23,5 kilometrové trati. Z toho bylo 5 plaveckých úseků o celkové délce 3 kilometry a 5 běžeckých úseků. Ty měřily celkem 20,5 kilometru.

,,Voda ve fjordu měla 15 stupňů, v jezerech na 950 metrů nad mořem 12 stupňů,“ informoval Vabroušek starší.

Malenovická dvojice se po prvním plavání těsně posunula do čela závodu.

,,Poté jsme však na trati krátce zabloudili a propadli jsme se na 20. příčku. Později jsme se postupně posouvali až na 3. místo. Z této pozice ovšem přišlo, podobně jako u spousty dalších dvojic, velké

bloudění. Běželi jsme 12. kilometrů navíc a navíc jsme naplavali 1 kilometr. Definitivně jsme proto ztratili naději na pódiové umístění. Dvanácté příčka je pro nás zklamání. Celkově to však byl včetně hodin navíc na trati v Norsku fantastický zážitek,“ tvrdí Petr Vabroušek.