,,Na tento závod jsem se připravoval výhradně v domácích podmínkách. Plaval jsem v bazénu v Městských lázních ve Zlíně. Veškeré cyklistické tréninky jsem směřoval do kopců v našem kraji a na běh jsem vyrážel s 5 kg batohem a hůlkami do nejprudších kopců v okolí Tlusté hory,“ prozradil Vabroušek, jak ladil formu před odletem do Himalájí.

Do Nepálu se těší. ,,V nejtěžším extrémním triatlonu na ironmanových distancích na světě se bude 3,8 kilometru plavat v jezeře Phewa v Pokhaře. Voda bude mít kolem 15 stupňů. 180 kilometrů cyklistiky má převýšení 5500 metrů. Teplota při ní bude přesahovat 30 stupňů. Maratonská část závodu má převýšení 3500 metrů a povede přes celý Mardi Himal Trek. Poběží se až pod základní tábor pod Annapurnou do nadmořské výšky 4000 metrů,“ přiblížil Petr Vabroušek prostředí, kde se Ironman v jižní Asii koná.

Ten také ví, že se během závodu bude výrazně měnit počasí.

,,Na začátku bude 30 stupňů. Ale s přibývající výškou bude pršet, nebo sněžit,“ podělil se malenovický železný muž o další poznatky.

Do Nepálu odletěl v sobotu 30. dubna večer. Do Himalájí se přesunul po letecké ose z Vídně přes Katar do Kathmandu a poté ještě do Pokhary.

,,Po příletu do Pokhary měl v plánu kvůli aklimatizaci a obhlídce terénu a trasy absolvovat jeden z nejmladších treků v Nepálu Mardi Himalaj Trek. Poté dva dny dolaďoval formu při plavání a na kole,“ plánoval Vabroušek.

Závod Himalayen XTRI startuje v sobotu 7. května ve 4 hodin v noci tamního času. Cíl je v Lwangu. Prezentovalo se v něm 50 triatlonistů z 18 zemí. Support při něm mu bude zajišťovat syn Filip, který mu bude podávat občerstvení při cyklistice a dělat doprovod při běhu.

,,K favoritům budou patřit Mark Livesay z Velké Británie, Francouz Amaud Selukov, Američan Jason Verbracken a Seabestian Zimmerman z Německa. Ale také já zaútočím na zisk první příčky. Ovšem spokojený budu i s umístěním do třetího místa,“ zabojuje Petr Vabroušek v Nepálu o co nejlepší výsledek.