Petr Vabroušek vybojoval 9. místo v extrémním Ironmanu na Tchaj-wanu. V závodu Formosa XRTI s celkovým převýšením 6900 metrů, dosáhl na klasické trati 3,8 – 180 – 42,2 kilometru, výsledného času 16 hodin a 3 minuty.

Petr Vabroušek v Ironmanu na Tchaj-wanu 2023 | Foto: se svolením Petra Vabrouška

Na startu závodu bylo 102 triatlonistů z 9 zemí. Ale jen 30 jich stihlo všechny limity a vyběhlo na vrchol Mount Hehuan v nadmořské výšce 3416 metrů.

,,Závod zařazený do seriálu XRTI se konal na těžké trati cyklistiky. Na ní byl i výjezd na nejtěžší kopec na světě KOM Tchaj-wan. Cyklistika se jela do nadmořské výšky 2480 metrů. Těžký byl také závěrečný maraton, který se běžel až do nadmořské výšky 3416 metrů,“ upozornil Vabroušek.

Ten Ironmana v Tchaj-wanu začal v dobrém rozpoložení.

,,Po plavání v ústí řeky do moře, kde byly nepříjemné proudy a kameny pod hladinou, jsem se po prvním ze tří okruhů ve vodě docela zorientoval,“ zavzpomínal na úvodní disciplínu malenovický železný muž.

Z vody šel Vabroušek na šestém místě s velkou ztrátou na čelo závodu. Na kole pak od prvního kilometru v dešti začal stíhací jízdu soupeřů před ním.

,,Úvodních 90 kilometrů se jelo podél moře na zvlněné trati s převýšením 1000 metrů. Od 90. kilometru se pak pokračovalo v kopcích, kde bylo převýšení dalších 3100 metrů. V cyklistice jsem se postupně propracoval na třetí pozici. Na ní jsem měl 15 až 20 minut ztrátu na vedoucí Ironmany. Šetřil jsem však watty i dech, protože jsem věděl, že se v závěru pojede ve vysoké nadmořské výšce. Zpestřením na trati byla na 170 kilometru kyvadlová doprava kvůli opravám sesuvu půdy, kde jsem musel 35 minut čekat. V cíli mi ale čas odečetli,“ prozradil Petr Vabroušek, který druhé depo v nadmořské výšce 2480 metrů opouštěl na třetí příčce.

,,Na začátku závěrečného maratonu jsem byl plný energie a odhodlání posunout se ještě dopředu. Co mi ale chybělo, byl kyslík. Po pár minutách běhu jsem musel přecházet do chůze i v mírných stoupáních. Od 3000 metrů a výš už jsem byl schopen jenom chůze a tak ambice skončit na některé z medailových pozic vzaly za své,“ přiznal Vabroušek.

Malenovický Ironman nyní bude dva týdny odpočívat. Systematicky trénovat začne na začátku prosince. Na start prvního velkého závodu v roce 2024 se postaví 1. února v Saharamanu v Alžírsku, 4. března bude závodit v Ironmanu na Novém Zélandu.