Na startu závodu u Liptovské Mary triatlonisty přivítala hustá mlha.

,,Pořadatelé proto zkrátili okruh plavání a operativně hlavní závod odstartovali společně s krátkým závodem. Kombinace 300 závodníků a první bójky po 100 metrech od břehu, tak na začátku plavání přinesla ve vodě velkou bitvu. V davu i v mlze se však vyznám velmi dobře, proto jsem do prvního depa doplaval jenom s minimem šrámů,“ zavzpomínal na první disciplínu Vabroušek.

Na kolo nasedal na 11. příčce.

,,Díky stoupavému charakteru trasy kola jsem mlhu brzy opustil a potom v průběhu cyklistiky už krásně pálilo slunce. Do kopců mi to chutnalo, ve sjezdech jsem něco ztrácel, ale po cyklistice jsem se posunul na 7. místo. Zásadního úspěchu jsem na kole docílil tím, že se mi v jednom sjezdu podařilo předjet známou slovenskou lyžařku Petru Vlhovou,“ prozradil Ironmam z Malenovic v barvách Titan Trilife Zlín.

,,Naštěstí na konci závodu nepřišly slibované bouřky a tak jsem si užil i závěrečný běh. V něm jsem dvě pozice vybojoval a tři ztratil a tak v cíli z toho bylo konečné 8. místo. Týden po 13hodinovém promrzlém Swedemanovi to byl slušný výkon. Trochu mě však mrzí, že do umístění v absolutním pořadí mezi třemi nejlepšími mi chybělo 7 minut,“ mírně zalitoval Petr Vabroušek, který v Oramanovi vyhrál kategorii mužů 50 – 59 let.

Závod se konal na trase složené z 2 kilometrů plavání, 90 kilometrů cyklistiky a 21 kilometrů běhu. Plavalo se v přehradě Liptovská Mara, cyklistika s několika strmými stoupáními s trojnásobným průjezdem přes Huty, měla převýšení 1750 metrů a závěrečný běh s výběhem na Brestovou, se běžel v krásných oblastech Západních Tater a měl převýšení 1250 metrů.