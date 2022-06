Vabroušek v Oregonu zaplaval čas 2:14:00, na kole zajel čas 11:42:49 a dvojmaraton uběhl za 9:09:44.

,,Byl to neuvěřitelný zážitek. Se silným deštěm a nekonečnými kopci to sice bylo peklo, ale každá minuta na trati stála za to,“ tvrdí Petr Vabroušek.

Jeho cesta za triumfem však byla pořádná dřina. Malenovický Ironman se ale na první příčku probojoval už v polovině plavání a potom až do cíle před sebe nikoho nepustil.

,,Prvních 60 kilometrů cyklistiky byl dárek. To ještě nepršelo. Ovšem zbývajících 300 kilometrů už se jelo v chladnu a dešti, což vyžadovalo neustálou koncentraci na mokrých sjezdovkách,“ upozornil Vabroušek, který si největší náskok na čele vytvořil na kole.

,,Přesto, že se téměř pořád jelo v hustém dešti, tak mi cyklistika mimořádně vyšla,“ pochvaloval si reprezentant klubu Titan Trilife Zlín.

Ve druhém depu si ovšem dal větší pauzu, aby se převlékl z mokrého oblečení. Poté vyběhl na závěrečný čtyřiaosmdesátikilometrový běh, aby brzy zase zmokl.

,,Prvních dvaačtyřicet kilometrů jsem uběhl pod 4 hodiny. Zbývajících 42 kilometrů už jsem na první pozici kontroloval situaci,“ prozradil Petr Vabroušek.

Do cíle doběhl s velkým náskokem a potom už slavil titul světového šampiona v dvojitém Ironmanovi.

,,Byla to obrovská kumulace únavy s těžko představitelnou vzdáleností, která stála přede mnou. Motivace však byla obrovská a tak jsem to prostě držel. Nejhorší byl vytrvalý hustý déšť. Ani po 10 hodinách jsem si na něho nezvykl,“ přiznal.

Na trati se musel vypořádat s dvěma většími nepříjemnostmi. ,,Na kole zhruba po 300 kilometrech přišla velká zima a tak jsem se musel zastavit v depu pro bundu. Po další 20 kilometrech už to bylo zase OK. Na běhu jsem si na 52 kilometru ve tmě ve výmolu vyvrtl kotník. Nezastavil jsem ani jsem neledoval, protože by to byl problém znovu se rozběhnout. Přes bolest jsem doběhl do cíle a ledoval jsem až tam,“ svěřil se.

Po závodě Vabroušek 16 hodin spal. Pak si dal 4 dny úplné volno, ale od pátku 17. června už se zase začne pomalu hýbat. Příští týden bude relaxovat na dovolené. V sobotu 25. června už se ovšem postaví na start oblíbeného otrokovického Moraviamana.

Závod v Oregonu se konal v krásné přírodě. Vabroušek na kole potkal jelena, americké mořské orly a rysa. Plavalo se

v sedmnáctistupňovém klidném jezeře, cyklistika měla převýšení 5052 metrů, závěrečný běh měl převýšení 1344 metrů.