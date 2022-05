NA IRONMANA V NEPÁLU SE PŘIPRAVOVAL 2 ROKY

Vabroušek se na závod v Himalájích připravoval 2 roky. Hlavně díky tomu, že byl kvůli pandemii koronaviru dvakrát odložen.

Milovník vytrvalostních výzev k němu odcestoval v sobotu 30. dubna po letecké ose z Vídně přes Katar do Káthmándú. Odtud se ještě přesunul do centra závodu do Pokhary. Na místo dorazil v pondělí 2. května. Support mu v Nepálu dělal syn Filip.

AKLIMATIZACI NASTARTOVAL TŘÍDENNÍM TREKEM

,,Hned v pondělí 2. května jsme s Filipem vyrazili na třídenní trek po trase maratonu, abychom nastartovali aklimatizaci. Pohybovali jsme se v nadmořské výšce mezi 1700 až 4300 metry nad mořem. První noc jsme spali ve výšce 3000 metrů nad mořem, druhou pak ve 3550 metech nad mořem. Tento trek obvykle trvá 6 až 7 dní. V závodě jsme ho šli v rámci poslední disciplíny najednou. Zejména tato část dělá z Himalayen XTRI nejtěžší triatlon na světě,“ prozradil Petr Vabroušek.

ZÁVOD STARTOVAL VE 4 HODINY RÁNO

Závod v Nepálu startoval v sobotu 7. května ve 4 hodiny ráno tamního času.

,,Plavalo se v jezeře Phewa, takže se do vody skočilo za úplné tmy. Cyklistika s převýšením přes 4000 metrů začínala za tmy a končila v úmorném vedru, kdy bylo přes 30 stupňů. Povrch se měnil od krásného asfaltu až po krátké úseky po kamení a hlíně. Otrokovické galusky TUFO ale vše ustály bez defektu. Maraton startoval ještě ve velkém horku ve výšce 1700 metrů nad mořem. Ovšem s přibývajícím časem a nadmořskou výškou se postupně ochlazovalo a ve 4000 metrech nad mořem už byla citelná zima. Celý běh jsem však absolvoval v tempu a bez oblékání jen v trenkách a triku,“ přiblížil malenovický železný muž prostředí, kde se Ironman v Himalájích konal.

PLAVÁNÍ POJAL JAKO ZAHŘÍVACÍ ČÁST

Strategii měl předem dokonale promyšlenou.

,,3,8 kilometru dlouhé plavání jsem pojal jen jako zahřívací část v závodu. Po něm se ve startovním poli vytvořily rozestupy. Ty v řádu několika minut nehrají v takovém závodu žádnou roli,“ upozornil Vabroušek.

Ve vodě strávil 46 minut a 6 sekund a vodu opouštěl na 10. místě. Pobyt v prvním depu rovněž absolvoval v klidu.

CYKLISTIKU ABSOLVOVAL BEZ DEFEKTU

Cyklistická část měřila 173 kilometrů a Ironman z Malenovic ji zvládl v čase 6:40:47.

,,Kolo jsem také rozjel velmi zvolna. Na začátku jsem se soustředil na doplňování tekutin a energie. Pořadím jsem se začal posouvat až od 90. kilometru a do druhého depa jsem dojel na páté pozici s 37 minutovou ztrátou na vedoucího Švéda Hasselmarka. Ve druhém depu jsem věřil, že ušetřené síly z úvodních dvou disciplín mi budou na jeho dostižení stačit,“ přiznal Petr Vabroušek po cyklistice.

CHYBA POŘADATELE HO MOŽNÁ STÁLA ZISK PRVNÍ PŘÍČKY

Maraton začínal prudkým stoupáním. S kratšími seběhy do sedel a po hřebeni v něm běžci během 23 kilometrů vyběhli až do výšky 4000 metrů nad mořem. Vabroušek v něm zaběhl čas 9:03:20.

,,Zpočátku se rozestupy moc neměnily, ale s přibývající výškou a únavou soupeřů jsem zrychloval a v průběhu 20. kilometru jsem se posunul už na 3. místo. V tomto úseku se moje ztráta na čelo výrazně snížila. V následujícím seběhu jsem ještě zrychlil a posunul se na druhou pozici. Navíc jsem 7 kilometrů před cílem ztrátu na lídra závodu Hasselmarka snížil na 1,5 minuty. Proto jsem věřil, že závod vyhraju. Bohužel v těch místech došlo ke změně značení trasy, a když jsem zjistil, že jsem mimo trasu nahranou do navigace den před závodem od pořadatele, rozhodl jsem se následovat právě tuto trasu. Chybou pořadatele, který na to dostatečně neupozornil jsem se tak následně zdržel přes 30 minut vracením zpět a ztratil jsem šanci na vítězství,“ mrzelo reprezentanta klubu Titan Trilife Zlín.

PŘÍŠTÍ ROK BUDE V HIMALAYEN XTRI STARTOVAT ZNOVU

Pořadatelé se mu za nedopatření omluvili. ,,Je mi jasné, že pořádat první ročník takového závodu v Nepálu není nic snadného. A tak jsem jako omluvu od pořadatele přijal plně hrazené pozvání na další ročník Himalayan XTRI a příští rok se pokusím na první příčku zaútočit znovu,“ plánuje Ironman z Malenovic.

SUPPORT MU DĚLAL SYN FILIP

Na jeho povedeném výsledku v Himalájích má podíl také syn Filip.

,,Filip mi dělal support. Při extrémních Ironmanech seriálu XTRI každého závodníka doprovází jeho vlastní support team. Obvykle 1 až 3 osoby. Support mu poskytuje občerstvení v depech a během cyklistiky. Pro mě i Filipa to byla v Nepálu obrovská zkušenost,“ pochvaloval si Petr Vabroušek.

NAVŠTÍVIL LETIŠTĚ V LUKLE I BASE CAMP POD EVERESTEM

V jižní Asii nezahálel ani po závodě. ,,Po něm jsme odletěli do Káthmándú. Odtud jsme se vydali vrtulníkem navštívit proslulé letiště v Lukle a také Base camp pod Everestem. I když nám počasí úplně nepřálo a samotný vrchol Everestu zůstal ukryt v mracích, byl to další krásný zážitek,“ užíval si pobyt v Nepálu zlínský triatlonista.

O VÍKENDU SI ZAZÁVODÍ V SUPERSPRINT TRIATLONU VE ZLÍNĚ

Ten by se měl už tento víkend, pokud rozhýbe svoje tělo, zúčastnit závodu v Supersprint triatlonu ve Zlíně. V dalších týdnech spolupořádá Tricamp v Otrokovicích a v rakouském Kaprunu. 22. května se postaví na start prvního Českého poháru v dlouhém triatlonu Pálavarace, 4. června bude bojovat v pardubickém Czechmanovi.

,,A po něm mě čeká další vrchol letošní sezony, z loňska rovněž odložený start na mistrovství světa v double Ironmanu. V Oregonu v USA se bude závodit na trati složené ze 7,6 kilometru plavání, 360 kilometrů cyklistiky a 84,4 kilometru běhu,“ má Petr Vabroušek i v dalších týdnech o pestrý program a motivaci postaráno.