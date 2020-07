V ICT SPRINT TRIATLONU SI VABROUŠEK ZAZÁVODIL S ADAMEM HENSENEM

Prvním Vabrouškovým vystoupením na Litoměřicku byl start v račickém ICT sprint triatlonu. V něm poměřil síly i s australským profesionálním cyklistou ze stáje Lotto-Soudal mimo jiné vítězem sedmé etapy Giro d’Itália v roce 2013 a devatenácté etapy Vuelty v roce 2014 Adamem Hensenem.

Závod se konal za stálého deště na trati složené ze 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometru běhu. Reprezentant Titan Trilife Zlín v něm skončil v čase 1:04:39 na sedmém místě.

,,Plavání jsem měl podle očekávání trochu slabší. Cyklistika se mi ale vydařila. V průběhu jízdy na kole jsem se postupně propracoval až do skupinky bojující o průběžné druhé místo. V průběhu šestnáctého kilometru jsem ale měl defekt zadní galusky a do druhého depa jsem dojel krokem ve stoje nad předním kolem,“ zavzpomínal Petr Vabroušek.

,,Závěrečný běh mi však znovu sednul a díky němu jsem se posunul do elitní desítky výsledkové listiny,“ dodal ještě malenovický triatlonista.

ČTVRTÁ PŘÍČKA V INTERVALOVÉM POLOVIČNÍM IRONMANOVI TRIATLONISTU Z MALENOVIC POTĚŠILA

V následném polovičním Ironmanovi s intervalovým startem vybojoval Petr Vabroušek čtvrté místo. Na trati 1,9 – 90 – 21 se blýskl časem 4:17:48. Zvítězil největší favorit Tomáš Řenč (Triatlon Slaný, 3:57:43), před dalším reprezentantem Titan Trilife Zlín Filipem Václavíkem (4:12:59), bronzový byl Jan Šneberger (TT Příbram, 4:15:23).

,,Díky po minutě intervalovému startu to v celém závodu bylo hodně o samotě a ideálním rozvržení sil. Dlouho jsem nevěděl, jak na tom v průběžném pořadí jsem. To jsem si propočítával až v závěrečném běhu podle tempa a čísel soupeřů. Znovu jsem spokojený hlavně s během, který se mi v lese hodně líbil,“ pochvaloval si Vabroušek.

V IRONMANU LABE ARÉNA NAJEL NA SOUPEŘE POTŘEBNÉ MINUTY NA KOLE

Vrcholem po železného muže z Malenovic byl povedený start v sobotním Ironmanu Labe aréna 2020. V něm Petr Vabroušek v závodu konaném na klasických ironmanových distancích 3,8 – 180 – 42,2 kilometru, obsadil v čase 9:12:59 stříbrnou příčku. Vyhrál v současném období v Česku neporazitelný Tomáš Řenč (Triatlon Slaný, 8:14:39), ze zisku bronzové pozice se radoval Jan Vyhnánek (2B Winner Team, 9:14:53). Další nositel barev zlínského Titan Trilife Teamu David Jílek doběhl do cíle v čase 9:52:04 na sedmém místě.

,,Závod byl náhradou za zrušené mistrovství republiky v dlouhém triatlonu, kterým měl být otrokovický Moraviaman,“ upozornil Vabroušek.

Ten se v Račicích velmi dobře vypořádal s horkým počasím. ,,Bylo to však první letošní rožnění za živa,“ prozradil Ironman z Malenovic.

Plavání mu sedlo. Po pětapadesáti minutách šel z vody na čtvrtém místě.

,,Vzhledem k očekávanému vedru jsem se potom snažil co nejvíc najet na soupeře na kole. Dokut to šlo, tak se mi to průměrnou čtyřicetikilometrovou rychlostí za hodinu dařilo. Na maraton jsem vybíhal jako druhý a doufal jsem, že útokům běžců ze zadu odolám. Kolem dvacátého kilometru jsem měl na stříbrné pozici dostatečný náskok, proto jsem si mohl dovolit trochu zvolnit tempo. Do konce závodu jsem si pak druhé místo na otočkách pohlídal,“ radoval se z povedeného výsledku Petr Vabroušek.