Potlesk! Mise v Himalájích se povedla. Petr Vabroušek zvítězil v Himalayan XTRI v Nepálu. V nejtěžším Ironmanu na světě, který měl celkové převýšení 8900 metrů, dosáhl na trati složené z 3,8 kilometru plavání, 173 kilometrů cyklistiky a 43 kilometrů běhu, výsledného času 16:51:26.

Petr Vabroušek v Ironmanu v Nepálu 2023 | Foto: se svolením Petra Vabrouška

Stříbrnou příčku obsadil v čase 17:15:12 Enrico Molleti, třetí místo vybojoval Giovanni Bortolaso (oba Itálie, 17:59:32), čtvrtý byl Viita Pekka z Finska (18:09:24), pátý skončil Rus Ilya Bublik (18:36:53).

NA ZÁVOD V HIMALÁJÍCH SE PŘIPRAVOVAL 5 LET

,,Na tento závod jsem se začal připravovat od jeho oznámení už před 5 lety. Jedná se o nejtěžší dlouhý triatlon na světě a tomu jsem nemohl odolat. První dva ročníky zastavil Covid, ten druhý dokonce až týden před odletem do Nepálu. V loňském roce jsem ho dokončil po pořadatelem způsobených zmatcích se značením trati v maratonu na třetím místě. Proto jsem se hned rozhodl, že se na tento závod vrátím a pokusím se v něm znovu zaútočit na první příčku,“ plánoval Vabroušek.

FORMU DOLAĎOVAL V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH

K tréninkům před letošním startem v Himalájích tradičně využíval domácí podmínky.

,,Naštěstí je v okolí Zlína dostatek prudkých kopců na trénink cyklistiky a běhu. Jen jsou kratší, než v Nepálu a proto jsem je musel jezdit a běhat opakovaně. Do tréninků jsem zařadil také dlouhá stoupání simulovaná na cyklistickém trenažéru a výběhy a seběhy schodiště. Bezprostřední příprava pak proběhla podobně, jako v loňském roce. Do Nepálu jsem přiletěl v neděli 30. dubna. Od pondělí do středy jsem absolvoval aklimatizační trek po trati maratonu v nadmořské výšce mezi 1800 a 4200 metry. Ve čtvrtek a v pátek jsem regeneroval, věnoval se brífinkům a testování trati plavání a cyklistiky,“ prozradil malenovický Ironman.

NA TRATI PŘIBYLY PRUDKÉ KOPCE

Letošní Himalayen XTRI byl ještě těžší, než v loňském roce.

,,V porovnání s loňským rokem na trati cyklistiky přibylo několik prudkých stoupání navíc, protože na původní trati zasypal cestu sesuv skály. Hned po plavání nás tak čekalo úvodní stoupání k místní lanovce po hodně rozbitém povrchu. Trať běhu zůstala bez změny, jen oproti loňsku letos ležela ve výšce nad 3500 metrů souvislá vrstva sněhu, což trať zpomalilo. Při cyklistice a v úvodu běhu panovala vedra přes 30 stupňů, která později vystřídal mráz ve vrcholové pasáži a tropická bouře při sestupu do cílového Lwangu. Bylo to opravdu pestré. Vloni dosáhlo nejvyššího vrcholu 12 z 31 závodníků, letos 5 z 36,“ upozornil Petr Vabroušek.

INCIDENT S POVOLENÍM VYŘEŠIL AŽ NEPÁLSKÝ MINISTR VNITRA

Po plavání se reprezentant Titan Trilife Zlín pohyboval v čelní skupině.

,,V prvním depu nás ale na chvíli zdržel incident s místní policií, která chtěla z důvodu absence jednoho z mnoha povolení závod

ukončit. Pomohl ale rychlý telefonát ministra vnitra a závod mohl pokračovat,“ podělil se o zajímavost Vabroušek.

NA TRATI MĚL DVĚ VELKÉ KRIZE

Ten se na kole snažil jet s rezervou a pohyboval se mezi druhým až pátým místem.

,,Velkou krizi jsem prodělal v posledním 20kilometrovém stoupání, kdy teploty vystoupaly k 35 stupňům,“ přiznal Ironman z Malenovic.

Ve druhém depu se však z toho otřepal a v běhu v úvodní pasáži stoupání se 20% sklonem se postupně při rychlé chůzi s hůlkami vzpamatoval a dostal do tempa.

,,Vedoucího Itala Molettiho jsem měl 6 minut přede mnou. Třetího Švýcara, který později vzdal a Brita Dernneho, jemuž jsem chtěl oplatit porážku z prosincového Patagonmana v Chile, jsem měl 2 minuty za sebou. Itala běžícího se svým support běžcem jsem dostihl na 11 kilometru v nadmořské výšce kolem 2700 metrů a až do obrátky v nadmořské výšce 4000 metrů jsme se přetahovali ve vedení,“ popsal klíčový moment Vabroušek.

VE STOUPÁNÍ NA OBRÁTKU MU DĚLAL PROBLÉMY MRÁZ A ŘÍDKÝ VZDUCH

Ve stoupání na obrátku ve sněhu jsem si ale prošel druhou krizí, kdy mi dělal problémy mráz a řídký vzduch. Itala jsem ale udržel za sebou a v následném technickém seběhu se mi dařilo náskok na první pozici navyšovat. S tím, jak klesala výška, tak se oteplovalo a přibývalo kyslíku. Já se začal zase cítit skvěle i na navzdory prudké bouřce, která sestup ve tmě a v pralesním terénu dost ztížila, jsem pobyt na vítězné pozici udržel až do cíle. 10 kilometrů před cílem na mě čekal můj support Tomáš Dimter. Závěrečné kilometry jsme si tak mohli vychutnat společně,“ raduje se z cenného triumfu v Himalájích Petr Vabroušek.