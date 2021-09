,,Souboj o prvenství v českém Ultramanovi tak bude vyrovnanější. Tím by se posun k světovému rekordu mohl přiblížit,“ myslí si Vabroušek.

,,Takže to bylo velmi těsné,“ upozornil Ironman z Malenovic, který doufá, že příští rok bude moct do Račic přijet víc zahraničních závodníků.

,,Ještě v polovině závěrečného běhu jsem atakoval světový ultramanový rekord. V této pasáži závodu však bylo velké vedro a cítil jsem, že nasazené tempo až do cíle neudržím. Výrazně jsem proto zvolnil a na čele jsem si hlídal náskok z prvních dvou dnů závodu,“ informoval Petr Vabroušek.

,,Závod byl rozložený do tří dnů. V pátek nás čekalo 10 kilometrů plavání a 145 kilometrů jízdy na kole. V sobotu následovalo 276 kilometrů cyklistiky a v neděli byl na programu 84 kilometrový běh. Každý den se musel zvládnout v limitu maximálně 12 hodin,“ představil českého Ultramana Vabroušek.

