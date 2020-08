Malenovický Ironman vyhrál největší triatlonovou akci v letošním roce na severu Moravy. Tím byl závod složený ze tří triatlonů konaný ve třech dnech EPIC 3 Challenge.

,,První den byla na programu individuální časovka. Druhý den se konal závod s hromadným startem a třetí den závod, v němž se startovalo Gunderssenovou metodou podle součtu časů prvních dvou dnů,“ vysvětlil kritéria Petr Vabroušek.

Ten první den v časovce v Havířově na trati složené ze 400 metrů plavání, 14 kilometrů cyklistiky a 4 kilometrů běhu, obsadil v čase 48:35 páté místo.

,,Startovalo se intervalově a já jsem se po vydařeném plavání na kole pohyboval na dohled vedoucí štafetě. Společně jsme ale jednou špatně odbočili a to nás stálo zhruba dvouminutovou ztrátu. Po návratu na trať jsem se toto zaváhání snažil minimalizovat. Nakonec se mi podařilo vrátit se do boje o celkové pořadí,“ zavzpomínal reprezentant klubu Titan Trilife Zlín.

Druhý závod v Albrechticích se konal na trati: 800 metrů plavání, 22 kilometrů cyklistiky a 6 kilometrů běh. Vabroušek v něm vybojoval díky času 1:10:33 první příčku.

,,Do plavání jsem dal maximum a na kolo jsem naskakoval jako první s cílem umazat něco z páteční ztráty z havířovské časovky. V průběhu cyklistiky mě ale předjel skvěle jedoucí Filip Hanslian. Pochopitelně jsem se snažil jeho náskok co nejvíc eliminovat a tím, že na první příčku znovu zaútočím v závěrečném kopcovitém běhu. To se mi ve velkém horku podařilo, když jsem minutovou ztrátu dokázal stáhnout a druhý závod o osm sekund vyhrát,“ prozradil triatlonista z Malenovic.

Ten se po druhém závodu v průběžném pořadí posunul na druhou pozici.

,,Pokusím se o nemožné. Ironman se nikdy nevzdává. Ani při sprint triatlonech,“ byl před klíčovým třetím dnem odhodlaný v EPIC 3 Challenge 2020 zvítězit Petr Vabroušek.

A to také dokázal. Třetí den se finálový závod uskutečnil znovu v Albrechticích na tratích: 1 kilometr plavání, 30 kilometrů cyklistka a 9 kilometr běh. Vabroušek ho vyhrál v čase 1:54:45. Stříbrný skončil se ztrátou 3 minut a 4 sekund Filip Hanslian (Mountaintime Kross Tri Team), třetí místo bral za čas 2:00:48 Petr Kloda (SK Fuga).

,,Do finálového závodu jsem šel naplno s cílem pokusit se o celkové vítězství. V úvodním plavání, ve kterém jsem startoval se ztrátou 2 minut a 49 sekund na Hansliana jsem umazal 2 minuty. Dlouhý přeběh do prvního depa ale nic nezměnil. Navíc mi bylo jasné, že je Filip výborný cyklista a že na kole v kopcích zase svůj náskok na první příčce navýší. Nic jsem mu ovšem nedal zadarmo,“ bojoval na těžké trati Vabroušek.

Do závěrečného běhu šel však znovu s téměř tříminutovou ztrátou na čelo.

,,Od začátku jsem běžel v ostrém tempu s představou umazat v každém ze tří okruhů alespoň minutu. Po prvním kole už jsem na Hensliana ztrácel jenom 1 minutu a 40 sekund. Po druhém kole už jenom 36 sekund a dva kilometry před cílem už jsem se probojoval na první pozici. V cíli jsem pak Filipa Hensliana porazil jenom o pouhých 15 sekund,“ radoval se Petr Vabroušek.

Jeden z nejlepších českých Ironmanů také děkoval pořadatelům za skvěle zorganizovaný tří etapový triatlonový závod.

,,V roce 1996 jsem podobný France Iron Tour sledoval na Eurosportu. Za 14 let jsem si ho mohl vyzkoušet na tratích na severu Moravy,“ užíval si pobyt v Havířově a Albrechticích Vabroušek.