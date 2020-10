,,Závod byl rozložený do tří dnů. V pátek nás čekalo 10 kilometrů plavání a 145 kilometrů jízdy na kole. V sobotu následovalo 276 kilometrů cyklistiky a v neděli byl na programu 84,4kilometrový běh. Každý den se musel zvládnout v limitu maximálně 12 hodin,“ představil českého Ultramana Vabroušek.

Ten v první den závodu v pátek dosáhl v 10 kilometrech plavání a 145 kilometrech cyklistiky, výsledného času 6:37:22. Ve vodě zaplaval druhý nejrychlejší čas 2:52:27. Na kole zajel nejrychlejší čas 3:41:47.

,,Plavání v neoprenu ve dvacetistupňovém račickém veslařském kanálu bylo zpočátku velmi rychlé. Já jsem se v úvodu snažil o první příčku přetahovat s Vítězslavem Vondrou. Ale na 2. kilometru jsem chybně obeplaval vzdálenější bójku a těch 50 metrů navíc už jsem nedotáhl. Dalších 6 kilometrů jsem si držel svoje tempo a teprve poslední 2 kilometry jsem se k Víťovi zase začal přibližovat. Vodu jsem však opustil 1 minutu a 50 sekund za ním a se stejným rozdílem jsem po rychlém depu naskakoval na 145 kilometrů dlouhou cyklistiku. Na kole mi chvíli trvalo, než jsem se dostal do tempa a proto jsem se do čela závodu propracoval až kolem 20. kilometru. Potom jsem se skvěle rozjel a na trati cyklistiky jsem si díky průměrné rychlosti 39 kilometrů za hodinu před Vondrou po prvním dnu vypracoval téměř pětadvacetiminutový náskok,“ zavzpomínal na úvod závodu Petr Vabroušek.

Druhý den v sobotu reprezentant klubu Titan Trilife Zlín zajel v 276 kilometrů cyklistiky druhý nejrychlejší čas 13:52:11.

,,Jelo se v nepříjemném větru. A vzhledem k ranní mlze a teplotě pouze kolem 8 stupňům jsem startoval i v návlecích a rukavicích. Na trati na začátku zaútočil Jiří Šlégl a ten se mi brzy ztratil z dohledu. Já jsem si udržoval svoje tempo a snažil se až do konce předvést co nejvyrovnanější úsilí. V průběhu 225 kilometru jsem ale dostal informaci, že na Šlégla mám jenom 3,5 minutovou ztrátu. To mě příjemně povzbudilo a během dalších 25 kilometrů jsem se na něho dotáhl na rozdíl pouhých 40 sekund. V tomto úseku se mi ale na silniční nerovnosti vytrhl pravý aeronástavec z řídítek a další agresivní jízda v aoroposedu byla vyloučená. Tak jsem posledních 25 kilometrů zvolnil tempo a do cíle jsem dojel druhý. Možná jsem však díky tomu ušetřil síly na třetí etapu,“ prozradil Vabroušek.

Ten si ovšem po dvou dnech upevnil vedení v závodu a hlavně díky těsným soubojům v obou etapách měl i náskok na světový rekord na tratích Ultramana.

Třetí den v neděli se Ironman a Ultramaratonec z Malenovic v 84,4 kilometru dlouhém běhu blýskl nejrychlejším časem 7:04:04.

,,Prvních zhruba 15 kilometrů jsem cítil velkou zatuhlost a únavu. Od 16 kilometru jsem se ale dostal do skvělého rytmu a až do 55 kilometru se mi dařilo držet tempo pod 5 minut na kilometr. Soupeřům z průběžného pořadí jsem se vzdaloval a o vedení v závěrečném běhu jsem bojoval pouze s Martinem Cindrem. Proto to pro mě byl hlavně souboj o nový světový rekord. Tajně jsem doufal, že ho stlačím z času 21:16:48 pod 21 hodin. Čím víc jsem se přibližoval k cíli, tím to bylo reálnější. V posledních 15 kilometrech už jsem tomu pevně věřil a díky tomu se mi podařilo tempo znovu stlačit k 5 minutám na kilometr k výslednému času 7:04:04. A celkově z toho byl nový světový rekord na tratích Ultramana 20:56:15,“ radoval se z dalšího sportovního triumfu v kariéře od neděle 27. září čerstvý sedmačtyřicátník Petr Vabroušek.