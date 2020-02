,,Plavání v Rudém moři jsem si užíval a z vody jsem šel ze šestého místa s přijatelnou ztrátou 6 minut na čelo,“ zavzpomínal na úvod závodu Petr Vabroušek.

Poté však začaly jeho nepříjemnosti. ,,V prvním depu při nacvakávání treter mi v levém pedálu divně cvaklo. Všechno ale sedělo a tak jsem začal stíhat největší soupeře. Na vrcholu prvního stoupání už jsem jel na čtvrté příčce a dotahoval se na třetího Marmarelliho. Do tohoto úseku šlo všechno podle plánu. Kolem 30. kilometru jsem ovšem při prudším šlápnutí ze sedla do kopce vytrhl nohu z levého pedálu. Sice jsem to ustál, ale tretra nešla znovu nacvaknout. Upínací mechanismus se totiž celý utrhl. Jet se s tím dalo. Přes motorku médií jsem ale kontaktoval technický support. Ti ovšem náhradní pedály neměli. Vzdát závod nepřicházelo v úvahu, proto jsem v něm pokračoval dál,“ byl odhodlaný bojovat v Izraeli o co nejlepší výsledek reprezentant klubu Titan Trilife Zlín.

Technická závada ho však limitovala. ,,Do kopců to ještě šlo. Dokonce jsem se opakovaně propracoval na třetí pozici. Sjezdy a roviny byly ale horší. V závěru cyklistiky jsem se proto propadl na šesté místo a doufal zázrak v běhu,“ přál si Vabroušek.

V maratonu se mu už nedařilo. ,,V úvodním prudkém desetikilometrovém seběhu jsem to napálil a dokonce se mi podařilo znovu posunout na čtvrtou pozici na dohled bronzu. Po slibném začátku závěrečného běhu mi však po cyklistice unavenější pravá noha řekla dost a levá odmítla všechno vzít na sebe. A tak jsem závod už jenom doklusal do cíle,“ přiznal Petr Vabroušek.