Kotopulu ovšem závod absolvovala po nepříjemných zdravotních patáliích. Ten se konal na trati složené ze 1,9 kilometrů plavání, 90 kilometrů cyklistiky a 21 kilometrů běhu.

Vabroušek v Doksech a okolí obsadil v čase 4:20:55 čtvrté místo. Jeho klubový kolega Petr Cívela bral za čas 4:23:56 pátou pozici. Zvítězil Lukáš Kočař (Konrad Tools Team, 4:01:47).

V cíli bylo klasifikováno 171 triatlonistů.

,,Vyplatilo se mi, že do plavání jsem odstartoval úplně na kraji a vyhnul jsem se největší bitce o prostor. Do pole plavců jsem se připojil až po 400 metrech. V tomto úseku jsem se pohyboval kolem 20. místa. Postupně se mi však podařilo posunout dopředu. Z vody jsem šel ze 13. pozice. Také na kole se mi dařilo a do druhého depa jsem přijel na 7. příčce. Trať závěrečného půlmaratonu zčásti vedená v lesním zvlněném prostředí mi vyhovovala. Hlavně v lesních pasážích jsem předběhl další tři soupeře. Potom už jsem věděl, že mám před sebou tři nejlepší české středotraťaře Lukáše Kočaře, Tomáše Řenče a Petra Soukupa a to bylo v Doksyrace moje maximum,“ byl v cíli se svým vystoupením na severu Čech spokojený Petr Vabroušek.

Ten po Slovakmanovi, Pilmanovi a Doksyrace vede průběžné pořadí Českého poháru v dlouhém triatlonu.

V závodu žen Kotopulu (4:46:48) vybojovala stříbrnou příčku. Z dalších reprezentantek Titan Trilife Zlín skončila Simona Světinská Švecová (5:10:17) sedmá a Šárka Vašířová (5:23:14) dvanáctá. Petra Jenyšová z otrokovického Kesbuk Teamu doběhla díky času 6:09:28 pětadvacátá. Vyhrála letos na tratích dlouhého a polovičního Ironmana neporazitelná Simona Křivánková (4:39:46) z hranického klubu Rocktechnik Triatlon.

Závod dokončilo 32 triatlonistek.

,,Poctivě vydřené druhé místo mě velmi potěšilo,“ pochvalovala si Helena Kotopulu.

Týden před závodem to ale vypadalo, že do Doks pojede jenom jako divák.

,,Pořádně mě potrápila otrava z jídla. Pravděpodobně ze špatně ugrilovaného masa. Sužovaly mě horečky a žaludeční potíže. Do středy jsem byla jenom na rohlíku a vývaru,“ svěřila se Ironmanka z krajského města.

Závod v Doksech však patří k jejím nejoblíbenějším, proto se rozhodla v něm startovat.

,,Původně jsem si ho chtěla hlavně užít,“ přiznala Kotopulu.

Plavání se jí nepovedlo. ,,Hlavně proto, že se mě zhruba jeden kilometr držel plavec, který měl potřebu neustále mě stahovat pod vodu. Až jsem to nevydržela a zeptala se ho, o co mu jde. Potom se to uklidnilo. Při cyklistice byla na mě znát velká únava. Přála jsem si, aby jízda na kole brzy skončila. Ani běh nebyl ideální. Nohy jsem měla jako z olova. Dlouho jsem se držela na třetím místě a smířila se, že na této pozici zůstanu. V průběhu 19. kilometru se mi ale podařilo předběhnout Elišku Gregorovou a nakonec jsem vybojovala druhou příčku,“ potěšil zisk stříbra v Doksech Helenu Kotopulu.