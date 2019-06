Jak jste v týdnu na svůj oblíbený závod vylaďoval formu?

V pondělí jsem byl v posilovně a večer jsem si byl krátce zaplavat. V úterý ráno jsme se synem Filipem v lese střídali kratší běhy s rychlými rovinkami. Devadesát minut jsem se také projel na kole. Odpoledne jsem byl patronem své základní školy Mánesova na Sportovním řádění v Otrokovicích. A pak jsem se ještě stihl 20 minut vyplavat v otrokovickém Štěrkáči. Ve středu odpoledne jsem se 80 minut svižně projel na kole a večer jsem absolvoval pětikilometrový Olympijský běh ve Zlíně. Celý čtvrtek jsem si dal volno a dělal jsem doprovod dceři Věrušce na horolezeckých závodech. A v pátek jsem se na krátkých úsecích 30 minut rozjel na kole, 10 minut rozběhal a 15 minut rozplaval.

S jakou představou jste šel na start letošního Moraviamana?

Pokusit se o umístění v elitní pětce v absolutním pořadí..

Jak se Moraviaman z Vašeho pohledu vyvíjel?

Celkem ideálně. Výborně mi sedlo úvodní plavání. Z vody jsem na kolo vybíhal z osmé pozice. Cyklistika byla ještě lepší a v ní jsem se postupně propracoval na druhou příčku za suverénním Tomášem Řenčem. Po pomalejším druhém depu se ale přede mě dostal Jan Šneberger a ten si brzy na mně vypracoval devadesátisekundový náskok. Navíc od začátku maratonu se ke mně ze zadu přibližoval výborný běžec Jan Oppolzer. Ten mně v průběhu 12. kilometru předběhl a já jsem se tak propadl na čtvrté místo. Vzdaloval jsem se však ostatním soupeřům. Na 25. kilometru jsem se ale znovu dostal na třetí příčku. Ovšem poté jsem netakticky trochu zvolnil tempo. To Šnebergera znovu nastartovalo a opět se na mně dotáhl a záhy mně předstihl. Pak už se mi nepodařilo dostat do ostřejšího tempa. Čtvrtou pozici jsem ale kontroloval až do cíle.

Jak Vám vyhovovalo počasí?

Počasí všechny důkladně vyzkoušelo. Kromě celodenního svěžího větru se v průběhu závodu prostřídalo slunce i déšť. Nebylo to ale nic extrémního.

Co rozhodlo o Vašem dobrém výsledku. Měl jste na trati nějakou krizi?

Povedlo se mi plavání a klíčová byla vydařená cyklistika. Krizi jsem měl na 30. kilometru běhu, kdy se na mně dotáhl Jan Šneberger.

Jak jste po Moraviamanu relaxoval?

Doma jsem vybaloval závodní věci a chystali jsme se na dovolenou. V neděli jsme odletěli do Řecka.

Jaký je Váš nejbližší sportovní program?

Po návratu z dovolené mě se synem Filipem 7. července čeká premiéra ve swimrunu v překrásném prostředí v závodu Backwaterman na 22 kilometrů v Rakousku.