,,Závod startoval v sobotu ve 4 hodiny v ráno do tmy. Voda měla příjemných 21 °C. Už ve druhém okruhu začalo svítat. Já jsem si v pátek při Tricampu v Otrokovicích o škebli rozřezal palec a náplast vydržela jen první vběhnutí do vody. Navíc od prvních záběrů ve vodě jsem cítil, že to nemá šťávu a nechytal jsem se ani do háku suverénního David Jílka. I tak jsem držel alespoň nějaké tempo a i s výběhem jsem z vody vylézal za 64 minut,“ zavzpomínal na úvodní disciplínu malenovický Ironman.

Vabroušek se na tento závod v Beskydech vždy hodně těší. Ovšem letos ho tři dny před startem začalo škrábat v krku. Ale řekl si, že to v Beskydech zkusí a vyšlo to.

,,Běželo se na trati bez asfaltu uprostřed hlubokých lesů s celou řadou prudkých výběhů i seběhů. Po prvním kilometru po rovině, zhruba po 7 minutách, jsem to viděl na maraton tak za 7 hodin. Říkal jsem si, že maraton jenom odchodím s využitím oficiálních občerstvovaček. Ovšem na 6. kilometru mě dojel můj doprovod v Beskydech Jarda Hýzl a ve výbězích do kopců jsme bojovali spolu. Já se svým unaveným tělem, on na blátem obaleném horském kole. Jeho přítomnost mě ale nakopla a tak jsme se alespoň při sebězích pokoušel o rychlý běh a vypadalo to, že bych třetí místo mohl udržet. Dokonce jsem se na poslední obrátce dotáhl na 2 minuty za Petra Kopřivu. Nicméně po rovině mi to neběželo a tak se rozdíl mezi druhou a třetí příčkou zase rychle zvětšoval,“ je i se ziskem bronzové pozice v letošním Grizzlymanovi spokojený Petr Vabroušek.

Na Frýdecko-Místecku se závodilo také v polovičním Grizzlymanovi. Toho vyhrál další reprezentant Titan Trilife Zlín Matěj Múdrik (5:22:46), před Stanislavem Cibulkou (5:28:03), třetí skončil Petr Karlík (5:29:48).

Kratší závod se konal na trati složené ze 1,9 kilometru plavání, 91,5 kilometru cyklistiky a 21 kilometrů běhu.

V letošním Grizzlymanovi se plavalo v přehradě Olešná, cyklistika je jela na trati mezi Olešnou, Kozlovicemi, Trojanovicemi, Pustevnami, Prostřední Bečvou, Soláňem, Velkými Karlovicemi, Bumbálkou, Makovským průsmykem, slovenským Makovem, Starými Hamry, Ostravicí, Frýdlantem nad Ostravicí, Krásnou a cílem v Ostravici. V závěrečném běhu se letos neběželo na Lysou horu, ale na Ondřejník.