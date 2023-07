Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) vybojoval v Grizzlymanovi Full stříbrnou příčku. V extrémně náročném závodu, složeném z 3,8 kilometru plavání, 188 kilometrů cyklistiky (převýšení 3400 metrů) a 42 kilometrů běhu (převýšení 1500 metrů), se prezentoval výsledným časem 12:09:35. Zvítězil Jan Hradecký (Triatlon Team Příbram, 11:34:17), třetí byl v čase 12:55:04 Vojtěch Uhlíř.

V mezinárodním ultra trailovém závodu se představili ještě dva reprezentanti Titan Trilife Zlín. Jiří Klement (13:57:05) skončil sedmý a matador Miloslav Foret (16:13:59) obsadil 15. místo.

,,Cyklistika a závěrečný běh se v letošním roce kvůli ochranářům konaly na pozměněné trati, která sice měla menší převýšení, ale těžší kamenitý povrch,“ upozornil Vabroušek.

Ten plavání strávil se snahou odkašlat si po prodělaném nachlazení.

,,To se mi nepodařilo a vodu jsem opouštěl s velkou 11-ti minutovou ztrátou na lídra Jana Hradeckého,“ zavzpomínal na začátek závodu Ironman z Malenovic.

,,V hustém dešti v úvodních sjezdech cyklistiky se moje ztráta na čelo ještě navýšila. Zhruba v polovině cyklistické části přestalo pršet a ztrátu na Hradeckého se mi podařilo mírně snížit. Nicméně věděl jsem, že Honza po loňském umístění v TOP 10 v Norsenmanovi bude v Beskydech a okolí dobře připravený, ale chtěl jsem ho potrápit. Ironman z Příbrami byl však v plavání a běhu lepší a to rozhodlo o jeho prvenství,“ konstatoval i s druhým místem spokojený Per Vabroušek.

Mezi třiadvaceti odvážnými na startu letošního Gryzzlymana Full nechyběly ani dvě ženy, obě závod dokončily.

Zlínská Ironmanka Helena Kotopulu (CSG Tri Team, 13:14:21) dokonce skončila v absolutním pořadí na čtvrté příčce. Veronika Merchant (VIVA) dosáhla času 16:39:53.

Kotopulu se do Gryzzlymana rozhodla přihlásit až na poslední chvíli.

,,Ještě nikdy jsem neplavala ve tmě. Voda však byla příjemná a bójky osvětlené, proto jsem si první disciplínu užívala. Protože ale byla tma, tak jsem se nechtěla pouštět do nějakého sólového plavání. Do deštivé cyklistiky jsem vyjížděla trochu s obavou. Karbonová kola v dešti totiž hodně špatně brzdí. Proto jsem přemýšlela, jak dvakrát sjedu prudký sjezd z Radhošťě. Naštěstí v průběhu tohoto úseku déšť ustál a cesta byla sjízdná. Takže také cyklistika, přestože jsem při ní trochu bloudila, byla krásná. Rovněž závěrečný běh s nádhernými výhledy jsem si užívala. Výšlap s hůlkami na Ondřejník se mi líbil. První seběh z něho šel hladce, a i když druhý okruh už trochu bolel, v pohodě jsem doběhla do cíle,“ popsala vývoj závodu Helena Kotopulu.

V letošním Grizzlymanovi se plavalo v přehradě Olešná, cyklistika je jela na trati mezi Olešnou, Kozlovicemi, Trojanovicemi, Pustevnami, Prostřední Bečvou, Soláňem, Velkými Karlovicemi, Bumbálkou, Makovským průsmykem, slovenským Makovem, Starými Hamry, Ostravicí, Frýdlantem nad Ostravicí, Krásnou a cílem v Ostravici. V závěrečném běhu se letos neběželo na Lysou horu, ale na Ondřejník.