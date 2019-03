Zimní pauza byla hodně dlouhá, takže většina přihlášených posádek krátce před soutěží dostává do tempa nejen sebe, ale hlavně své soutěžní speciály. Úřadující domácí šampion Jan Kopecký nedávno testoval svůj vůz na Zlínsku a ve středu jej následovali i rychlí piloti škodovek z dílen Vančík Motorsport Miroslav Jakeš a Martin Březík. Každý z nich na přibližně čtyřkilometrové testovací trati najezdil se svým vozem něco málo přes padesát ostrých kilometrů.

A jak tedy středeční test oba piloti zhodnotili?

Miroslav Jakeš - Škoda Fabia R5



Mirku co bylo hlavní náplní vašeho dnešního testu?

Samozřejmě šlo hlavně o to připravit auto i sebe na valašku po dlouhé zimní pauze . Vyzkoušeli jsme nějaké drobné změny na autě, ale hlavně šlo o to, znovu se trochu dostat do tempa.

Jaké jsou vše pocity ze svezení po dlouhé zimní pauze?

Neměl jsem s tím žádný problém.V podstatě nemám problém se do vozu posadit a nepotřebuji si ani nějak dlouho zvykat. Je ale vždy lepší se před závodem trochu svézt. Navíc jak jsem říkal, tak jsme i zkoušeli nějaké nové věci na autě. Myslím ale, že jsme dobře připraveni.¨

Jak se těšíte na kvalitní mezinárodní konkurenci na Valašské Rally, kde má odstartovat 26 vozů kategorie R5?

Těšíme se moc. Konečně bude zase závod ,kde bude velká konkurence. Bude tam s kým závodit a samozřejmě bude o to těžší, zajet dobrý výsledek.

Jaké jsou tedy vaše ambice pro první mistrovskou soutěž?

Samozřejmě uvidíme až v závodě samotném. Sezona je na startu a spousta nových vozů ve startovním poli. Honzu Kopeckého asi nahánět nebudeme, ale samozřejmě bychom chtěli držet krok a závodit s ostatními o přední příčky.

Na hodně místech testu jste měli na vozovce vytaháno spoustu nečistot. Dá se to očekávat i v závodě samotném?

Samozřejmě bude záležet na tom , jak pořadatelé rozdělí protikatovací zábrany. Samozřejmě nám to dnes vyhovovalo a tudíž pokud budou podobné podmínky na valašce, budeme na ně připraveni.

Jaký je váš plán na letošní sezónu?

V plánu máme kompletní dvoudenní šampionát, a pokud nám zůstanou nějaké prostředky, chtěli bychom vyrazit i na některou zahraniční soutěž.

Martin Březík - Škoda Fabia R5



Martine, jaké jsou vaše pocity z nastavení vozu po dnešním testu?

Pocity jsou parádní. Dnešní test jsem si i přes drobné problémy opravdu moc užil a auto funguje na výbornou.

Za týden vás čeká valašská rally. Jak se na první závod nové sezóny těšíte?

Samozřejmě asi jako každý závodník se těším moc. Jsem rád, že jsme se dnes mohli po dlouhé zimní pauze dostat při testu trochu do tempa a především vyzkoušet na voze nové pneumatiky.

Jaké pneumatiky tedy budete na valašce na svůj vůz obouvat?

Už na konci roku při sprintu ve Vsetíně jsme zkoušeli pneumatiky Hankook, které i na vodě docela obstály. Ale teprve dnes jsme měli možnost se s nimi svézt na suchu a můžu říci, že mě opravdu velmi mile překvapily. Na těchto pneumatikách ale nepojedeme jen valašku, ale celou letošní sezónu.

Co říkáte na konkurenci na valašské rally?

No podle toho co jsme viděl přihlášené posádky, tak to bude opravdu velmi zajímavý závod. Šestadvacet vozů R5 u nás kromě Barumky snad ještě nejelo. Navíc nikdo neví, co se dá čekat třeba od pilotů s vozy Hyundai nebo Volkswagen, které jsou na našich tratích novinkou.

A jak tedy vidíte své ambice v tak náročném závodě?

Vzhledem k tomu, že budeme startovat zřejmě někde v půli druhé desítky startovního pole, tak to určitě nebude nic jednoduchého. Musíme počítat se spoustou nečistot na trati a tudíž hodně kluzkým povrchem. Mám ale takové povrchy rád, takže doufám, že do první desítky v absolutním pořadí bychom mohli nakouknout.

Autor: Jiří Hejtmánek