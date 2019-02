Zlín – /ROZHOVOR/ Domů do Zlína sice jezdí dvakrát ročně, ovšem mezi své kamarády a přátele na zlínský Turnaj generací házenkář Petr Hejtmánek zavítal po dlouhých šesti letech. Od roku 2001 totiž s výjimkou dvou let strávených v Rumunsku žije na předměstí Paříže, přičemž do centra to má dvacet kilometrů.

„Je to prakticky čtvrt hodiny po dálnici. Jsem zde spokojen a hned tak se asi nevrátím," připustil odchovanec zlínské házené, který v zemi sýrů hájil barvy jediného klubu Pontault-Combault. „Do angažmá v Konstanci se zde hrála první liga, nyní už pouze druhá nejvyšší," upřesnil 39letý Hejtmánek, který se k zahraničnímu angažmá dostal po třech a půl roce stráveném ve Zlíně a stejně dlouhé době v pražské Dukle.

Na konci minulé sezony jste ukončil kariéru, ale v posledních dvou duelech prvního celku jste se opět objevil na palubovce. Jak to tedy je?

Oficiálně jsem opravdu v červnu skončil a začal jsem se věnovat trenéřině. Nyní vedu naše béčko, které hraje pátou francouzskou ligu, a dělám asistenta trenéra u áčka. Jelikož na tom ale mančaft není výsledkově dobře, je hodně zraněných, domluvili jsme se na výpomoci do konce sezony. Ovšem už nehraji na pivotu. Vrátil jsem se do svých házenkářských začátků a stejně jako naposledy v dorostu působím na střední spojce.

Návrat na palubovku byl složitý?

Ani ne. Jednou týdně jsem trénoval i mimo to jsem na sobě pracoval. U mě to byla spíše otázka chuti do házené. Po sezoně jsem neměl náladu pokračovat, měl jsem různé bolístky, bez prášků jsem na hřišti už ani nemohl fungovat.

Co byl v závěru kariéry váš největší problém?

Paradoxně hlavně hlava, už jsem to nedával psychicky. Byl jsem vyždímaný. Především přístup mladé generace je někde jinde, než to bylo dříve. Nevěnuje se házené naplno, má mnoho různých koníčků. To byl asi hlavní důvod mého konce kariéry.

Dá se házenou ve Francii uživit i po kariéře?

Rozhodně ne, musím u toho pracovat. A protože jsem dělal jen házenou, musím začít od začátku. Nevím, jestli je to štěstí, nebo smůla, ale náš sponzor Carrefour mi umožnil dělat v jeho obchodní síti. Po fyzické stránce to je v pohodě, ale to o vstávání… Nebyl jsem zvyklý chodit do práce hodně brzy ráno, naštěstí ale v ní končím v 11 hodin. Poté pomáhám starat se o rodinu, abych po odpoledním spánku šel trénovat jak s áčkem, tak i béčkem.

Je pro vás trenérské řemeslo výzvou, kterému byste se chtěl věnovat a živit se jím?

Zatím nevím. Nyní jsem začal dělat trenérský kurz srovnatelný s naší B kategorií. Zatím mě naplňuje věnovat se mládeži, která je tvárná, to mě baví. Zda se tím budu ale živit, tomu nechávám volný průběh. Ono asi bude těžké se mezi stávající ligové kouče dostat, docela si to hlídají, celé je to složité.

Dalo se ve vaší generaci házenou zabezpečit?

Jako fotbalisté a hokejisté rozhodně ne. Ti co hráli ve špičkových mančaftech, si určitě pomohli, i já jsem si něco našetřil, ale že bych už nic nemusel dělat, to ne. Navíc Francie je hrozně drahá země, proto i já musím u trénování mít práci, abych vůbec zaplatil všechny složenky a daně. Z toho pohledu je zde život šíleně drahý.

Nelitujete tedy rozhodnutí odejít do Francie?

Ne, mně se tam líbí a jsem v pohodě. Mohl jsem to asi dotáhnout výš, kdybych v mládí spoustu věcí udělal jinak. Vracet bych to ale nechtěl, třebaže bych pár věcí změnil.

A co?

Lituji několika věcí. Když jsem byl mladší, měl jsem dát házené více a byl bych na tom ještě lépe. Třeba v jiném kvalitnějším mančaftu. Rezervy jsem určitě měl.

Vidíte zpětně nějaký klíčový moment, který vaši kariéru poznamenal?

Ano. Tím bylo mistrovství světa ve Francii proti Švédsku. V něm jsem měl tolik příležitostí ke střelbě jako nikdy předtím v nároďáku. Bohužel mi to nevyšlo a skončil jsem s úspěšností jednoho gólu z devíti střel. Kdybych dal více branek, třeba sedm, tak bych skončil někde jinde, v mnohem kvalitnějším týmu.

Na které angažmá nejraději vzpomínáte?

Určitě na to v Rumunsku v Konstanci, kde jsem si zahrál Ligu mistrů. Kvůli tomu jsem tam i šel. A po pravdě mi k tomuto angažmá pomohla náhoda, kdy jsem se tehdy přes kamaráda sám nabídl, když jsem byl ve Francii bez práce… Bylo to skvělé angažmá, na které nemohu říct nic špatného. Byl to můj vrchol kariéry. Na velké zápasy proti Valladolidu, Montpelier nebo Kielu se nedá zapomenout.

Jak často se dostanete domů do Česka?

Dvakrát ročně – v létě na měsíc v době prázdnin a v zimě na deset dnů. Rád se vracím. Na klubovém Turnaji generací jsme opět po dlouhých šesti letech, naposledy to bylo při mé štaci v Rumunsku.

Ve Francii žijete už více než deset let. Plánujete návrat domů?

Nevím, jestli je to definitivní, ale zatím není na pořadu dne. Máme děti Sáru (10) a Filipa (9), které od malička chodí do francouzské školy. Přestože umí mluvit česky, asi by naši školu těžko zvládali. Problém by jim asi dělala hlavně gramatika. Nechceme je vytrhovat z jejich přirozeného prostředí, kde vyrůstají celý život. Zázemí a kamarády již mají ve Francii, třebaže do Česka docela pravidelně jezdíme. Pokud bychom se ale měli vrátit, tak nejbližší výhled je ne dříve než za pět let.

Potatily se děti? Jdou v házenkářských šlépějích?

Syn zatím ano, hraje ji, ale dcera se věnuje tenisu. A nevede si zrovna špatně. Ve své kategorii patří ve Francii mezi desítku nejlepších. Byla by škoda toho prostředí nevyužít. (Úsměv.)