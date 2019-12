Toho nejcennějšího dosáhl Lukáš Macek, který v pátek 13. vybojoval svůj první individuální mistrovský titul mezi dospělými ve finále na 50 metrů prsa. Současně se významně podepsal i na vítězství ve štafetě mužů na 4x50 volný způsob.

„Vnitřní uspokojení a radost bylo tou nejlepší oslavou, nic speciálního jsme nepořádal,“ konstatuje s úsměvem spokojený 22letý plavec, který kvůli studiu na Floridě již čtvrtou sezonu hájí barvy univerzitního týmu na Kaiser West Palm Beach.

„Netvrdím, že si výsledku nevážím, naopak. Ale zároveň si uvědomuji okolnosti výhry, které mi konečně padly do rukou. Společná radost nejbližších v danou chvíli byla tou správnou oslavou,“ doplnil zlínský zlatý plavec.

Domů jste se vrátil pár dnů před závodem. Jak jste se v tak krátké době vyrovnal s časovým přesunem? Nebyl jste nervózní?

Věřil jsem si, protože jsem věděl, že se mi v semifinále plavalo dobře a také jsem si byl vědom rezerv. S jetlagem jsem bojoval celé závody, především v noci, ale během dne je lepší nad tím moc nepřemýšlet. Člověk je pak akorát ve stresu, je lepší se zabývat jinými podněty.

Pět let doby stříbrné. Už těch medailí máte asi dost na stříbrný servis. Byl to také velký impulz?

Několikrát mi v hlavě proběhlo, kolikrát už jsem byl stříbrný, ale před startem jsem na to ani nepomyslel. Jakmile začnete moc přemýšlet, vyvede vás to z rytmu či harmonie. Nicméně po doplavání to byla o to větší radost, když se to konečně povedlo.

Zlínská výprava dosáhla na zimním MČR historického výsledku. Může pomýšlet výše?

Věřím, že to nebylo naposledy, co jsme o sobě dali vědět. Naše štafety totiž již nyní získaly celkově čtyři ze šesti možných medailí. Ať už bude naše složení na příští rok jakékoli, určitě znovu cenné kovy přivezeme.

Jak dlouho se zdržíte doma, na co se zde těšíte nejvíce?

Momentálně si mohu užít dva týdny než poletím zpět. Těšil jsem se především na přítelkyni, rodinu a kamarády. K tomu je velký bonus ta zima a Vánoce. Asi jsem jeden z mála, komu tady zima dělá radost. Když jsem byl menší, tak jsme s rodinou jezdili na Vánoce do Itálie, ale to už je chvíle.

Dárky máte nakoupeny?

Měl jsem to štěstí zažit Black Friday na vlastní kůži a přivést dárky s sebou už s Ameriky, takže už nemusím přemýšlet, co a komu mám koupit. (smích)

Jaký vás čeká další vrchol?

Začátkem března máme mistrovství NAIA, můj hlavní vrchol sezony. Poslední rok byl náročný, ať už fyzicky či mentálně, ale momentálně jsem ve fázi, kdy už zbývají pouze necelé tři měsíce a jsem na tom lépe než bych na začátku sezony očekával. Pokud závěrečná příprava proběhne jak má, bude to skvělá tečka za čtyřletým plaváním v USA.

Trenérka Hana Macková: Potvrdili jsme, že patříme k české plavecké špičce

„Jsem na naše plavce hrdá. Představili se a pracovali jako skvělý tým. Všem patří dík za vzornou reprezentaci klubu i města Zlín. V každém z osmi A finále open v padesátimetrovém sprintu jsme měli zastoupení a v průběhu čtyř náročných dnů vybojovali tři tituly mistra České republiky, tři stříbra a tři bronzy. Naši závodníci sedmkrát skončili čtvrtí, čtyřikrát pátí a třikrát šestí. Všichni se dokázali opět příkladně koncentrovat, předvedli výborné výkony a potvrdili, že patří k české plavecké špičce, což dokázali v individuálních závodech, ale zejména ve štafetách. Všech šest našich open štafet zaplavalo nové zlínské rekordy a štafeta mužů na čtyřikrát padesát metrů polohově dokonce, byť neúspěšně, atakovala i český rekord.“