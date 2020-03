„Bereme to jako současnou realitu, uzavření pro veřejnost chápeme. Pokusíme se ovšem ještě se zástupci města vyjednat výjimku pro naše výkonnostní a vrcholové plavce. Ti jsou totiž zdravotně sledovaní a pokud nepřijdou do styku s veřejností, nehrozí zde nebezpečí. Navíc při tréninkových jednotkách nás nikdy v bazénu nebude více jak sto, jak je státem požadováno,“ konstatoval trenér a místopředseda Zlínského plaveckého klubu Aleš Macek.

Od poloviny týdne se tak nejen zlínští plavci přesunou na sucho, přesněji do tělocvičen, posiloven a do přírody.

„Nyní budeme více posilovat a dál pracovat na kondici. Pokud bude nekontakt s vodou kratší než jeden měsíc, nemělo by to mít vliv na jejich výkonnost. V opačném případě plavec ztrácí cit pro vodu a návrat do formy bude nějaký čas trvat,“ popsal situaci zkušený plavecký trenér, který vzhledem k uzavřeným plaveckým stadionům se svěřenci přijde o několik závodů.

„Zrušeno již bylo víkendové finále MČR družstev v Pardubicích, stejně jako o týden později Velká cena Olomouce a i další akce. Zda koronavirus zruší či posune i květnový evropský šampionát, je nyní ve hvězdách,“ pokrčil rameny Aleš Macek.