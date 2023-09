Těší se do Paříže! Osmnáctiletý zlínský plavec Miroslav Knedla po červencovém juniorském mistrovství Evropy, kde získal dva tituly, září i světovém šampionátu juniorů v izraelském Netanji. V semifinále na sto metrů časem 53.28 sekundy výrazně vylepšil český rekord a splnil rovněž olympijský limit.

Zlínský plavec Miroslav Knedla na mistrovství světa juniorů v izraelském Netanji. | Foto: České plavání

Napodobil tak Barboru Seemanovou, která na červencovém MS zaplavala limit do Paříže na kraulařské dvoustovce.

„Když jsem ráno zaplaval 54,17, tak jsem si říkal, že mi to tady jede, protože ráno jsem takhle nikdy neplaval. Respektive za celou dobu, co plavu znak, tak ani odpoledne. To mě nakoplo a odpoledne jsem doufal, že zaplavu pod 54 vteřin, ne-li lépe. I když jsem vnitřně strašně chtěl dát olympijský limit. A pak mě překvapilo, že jsem zaplaval skoro půl vteřiny pod limitem. Jsem beze slov… zažívám euforii a myslím si, že to tady v následujících dnech půjde zaplavat lépe, jak 100 znak, tak i ostatní disciplíny,“ uvedl v tiskové zprávě svazu Knedla, jehož v úterý vedle finále znakařské stovky čeká ještě dopolední rozplavba na krátké polohovce.

Knedla svým famózním výkonem překvapil i trenéra Zdeňka Kasálka. „Počítali jsme, že by měl atakovat hranici splnění limitu pro olympijské hry, což se mu podařilo. Akorát jsme nečekali, že ho tedy splní o půl vteřiny, takže to bylo pro nás překvapující. Finále bude mít o něco těžší než dnes, protože ještě zítra dopoledne má rozplavbu na 200 metrů polohový závod a i tam bychom byli rádi, kdyby se mu podařilo postoupit do odpoledních finálových bojů, kde mu už půjde rovnou o medaile. Takže 100 metrů znak a doufám i v kombinaci s dvoustovkou polohově bude v odpoledním bloku hodně náročná,“ uvědomuje si zlínský kouč.

Ambros o hostování ve třetí lize: Freiburg si mě může vytáhnout i do áčka

„Doufám, že se aspoň Mírovi podaří splnit jeho sny, které ale nebudu říkat nahlas. Nechám to do zítřka v představách nás všech a doufám, že se mu to povede,“ dodal Kasálek.

Osmnáctiletý Knedla ohromil již na loňském mistrovství světa juniorů, v Limě získal bronz na padesátce i na stovce. Na začátku července zazářil v Bělehradu, kde získal dvě zlaté medaile na 50 metrů znak a v polohovce na 200 metrů. Na svá představení po dvou měsících navázal i v izraelském Netanji.

Svou cestu za světovým úspěchem zahájil vítězstvím v rozplavbách v českém juniorském rekordu 54.17 sekundy.

V semifinále pak předvedl neskutečný výkon. Byl znovu nejrychlejším ze všech semifinalistů a čas 53.28 znamená český seniorský rekord, když výkon Jana Čejky z ME v Budapešti v roce 2021 pokořil o 75 setin.