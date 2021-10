Od 2. do 7. listopadu se představí v ruské Kazani, která hostí evropský šampionát v krátkém bazénu. Úspěšný prsař bude znovu usilovat o postup do semifinále v závodech na padesát, sto a dvě stě metrů. A právě na poslední distanci si věří nejvíc.

Kuráž získal hlavně na Plzeňských sprintech, kde na prsařské dvoustovce dohmátl v čase 2:06,19, z dosavadního tři roky starého maxima Filipa Chrápavého ubral více než sekundu a posunul se do čela národních tabulek.

Zábojníka, který už měl na dvoustovce v držení české maximum v dlouhém bazénu (2:12,32), k rekordnímu času vytáhl vítězný Rakušan Christopher Rothbauer.

„Překonání dalšího českého rekordu je pro mě znamení, že to dělám dobře a je to velká motivace do další práce. Čas už je celkem kvalitní, ale věřím, že se čas dá stlačit pod hranici 2:06,“ věří zlínský odchovanec.

Jak moc se těšíte na další evropský šampionát? S jakými cíli do Ruska odlétáte?

Na mistrovství Evropy v krátkém bazénu se velmi těším. Do Ruska odlétám s vyššími cíli než na letní ME v dlouhém bazénu, a tím bude jednoznačně semifinále. Také věřím v osobní rekordy a popřípadě v potlačení nějakého národního rekordu.

Můžou se vám zkušenosti získané v květnu v Budapešti hodit?

Myslím si, že jsem během uplynulého roku nasbíral mnoho cenných zkušeností. Ty mi daly nejen mistrovství Evropy v Budapešti, ale také velké mezinárodní závody ve velké konkurenci či třeba světový pohár, kterého jsem se účastnil pár týdnů nazpět opět v Budapešti.

Bude v Kazani konkurence stejně nabitá jako v Maďarsku? Máte přehled, s jakými soupeři se tam potkáte?

Soupeři budou dost podobní jako jako na letním mistrovství Evropy. Konkurence bude určitě velmi nabitá, ale dá se předpokládat, že někteří soupeři šampionát vynechají kvůli nadcházejícímu mistrovství světa. V Rusku se potkám s evropskou špičkou, což jsou vlastně plavci, se kterými jsem se poslední rok potkával na většině velkých soutěží. Věřím, že to bude atraktivní podívaná.

Jaká byla příprava? Co ukázaly v časy v tréninku?

Příprava na tuhle sezonu byla poněkud roztahaná. Pořádně jsem začal trénovat až na konci září, jelikož jsem si po dlouhé době dopřál pár týdnu volna. Zvýšil jsem důraz na silovou přípravu v posilovně a doplňoval jsem to ve vodě. Už první závod v září mi napověděl, že by časy mohly být v krátkém bazénu rychlé. Časy v tréninku byly nejprve takové všelijaké, nekonzistentní a nebyl jsem si jistý, co na závodech čekat, avšak nyní jsem utvrzen v tom, že to jde velmi správným směrem.

Startovat budete na třech tratích. Závody jdou po sobě stejně jako v Budapešti, vyhovuje vám to?

Závody začínají druhého listopadu a první start mě čeká o den později. Půjde o trať sto metrů metrů prsa. Pak si dám den volno a čeká mě hlavní, dvousetmetrová trať. Den na to plavu poslední individuální závod na padesát metrů prsa a v případě prokázání dobré formy bude možnost zaplavat si štafetu na čtyřikrát padesát polohový závod mix. Tohle pořadí mi vyhovuje, protože si na prvním závodě osahám formu a budu mít možnost ji popřípadě trochu doladit před hlavním startem. Dříve mi nejvíce vyhovovalo začínat dvoustovku, ale poslední dobou zvládám podat výborný výkon, i když je dvoustovka poslední den závodů.

Jak moc vás znervózňuje šíření koronaviru v Rusku, které hlásí rekordní přírůstky úmrtí spojených s nemocí covid-19?

Co se týče Ruska a covidu, tak to poslední dobou sleduji a nejsem z toho moc nadšený. Už víme, že mistrovství Evropy bude znovu bez diváků a že budou platit stejná pravidla jako v Budapešti. Takže karanténa na hotelu, pravidelné testování, desinfekce a nošení respirátorů všude, kde to bude možné. Netěší mě to, ale holt jsem si na "tento" styl života za poslední rok zvykl.

V prosinci se koná MS v Abú Zabí. Bude těžké se připravit na dvě vrcholné akce, které jsou tak krátce po sobě?

Připravit se na dvě vrcholné akce je samozřejmě složitější než na jednu, ale po ME bude ještě čas na nějaký tvrdý trénink, ze kterého se pokusím vyladit formu, takže věřím, že se budu schopen připravit na MS dobře, třeba i lépe než na ME. Každopádně to ale bude náročné. MS je určitě vrcholem sezony, ale také mé dosavadní kariéry.