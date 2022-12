„Když člověk ty své zážitky vidí takto zhmotněné ve velké knize, má z toho radost. Zároveň jsem si znovu prožila všechny přeplavby a dala tomu nějaký řád. Není to jenom plavecká knížka. Mnohem víc je to podle mě motivační knížka, která může oslovit i nesportovce – plavání jsou tam jakési kulisy,“ míní Bernardová.

Rodačka z Chebu žijící ve Zlíně dokončila výzvu Oceans Seven jako desátý člověk na světě a vůbec jako první ze země bez moře. Každou přeplavbu navíc zvládla na první pokus.

Přenést všechny zážitky, emoce a příběhy do knihy ale nebylo pro mimořádnou sportovkyni nic jednoduchého. I tak to ale zvládla sama. „Nakladatel mi naprosto důvěřoval. I když jsem hlavně na začátku nevěděla, zda to dokážu napsat, nakonec jsem jí s několika měsíční přestávkou na La Manche triatlon věnovala dva roky života,“ uvedla.

„Na začátku jsem to posílala do nakladatelství přečíst, abych vůbec věděla, zda je to použitelné a zda to projde. Líbilo se jim a dělali v tom spíš kosmetické úpravy. Nakonec to prošlo tak, jak jsem to napsala,“ těší Bernardovou.

Zlínský plavec Knedla porazil reprezentanty, získal první seniorské tituly

Kniha obsahuje řadu unikátních fotografií. S předmluvou známé moderátorky a novinářky Lucie Výborné.

„Poznala jsem ji při našem rozhovoru,“ přiznává. „Samozřejmě nejezdíme spolu na hory, ale spojuje nás podobná filozofie, životní postoje. Když jsme přemýšlela, kdo by mohl předmluvu napsat, napadla mě jenom ona,“ pokračuje.

„Nejprve si chtěla knihu přečíst a jelikož se jí líbila, hned na to kývla. Jsem ráda, že přeplavby i kniha má hezký vedlejší efekt, že člověk potkává podobně naladěné lidi a vznikají zajímavá přátelství,“ dodává spokojeně.

Jinak Bernardová, povoláním překladatelka v nakladatelství, kterou můžete potkat, jak s mírovou pochodní Peace Run běhá po světě nebo jak organizuje běžecké závody či Plaveckou šestihodinovku, má za sebou hodně intenzivní a hektický rok 2022. „Uteklo to strašně rychle. Hlavně podzim. Přijde mi, jakoby říjen a listopad vůbec nebyly,“ usmívá se.

Za nedostatek času může právě vydaná kniha. „Snažili jsme se, aby vyšla před Vánoci,“ vysvětluje.

Na květen příštího roku už má naplánovanou účast na Everest Marathonu. Mimořádně těžký závod chce spojit s mírovým během, k tomu oslavit sedmdesátileté výročí prvního zdolání Everestu. „Měla jsem v plánu to absolvovat před deseti lety, ale nějak mi to nevyšlo. Nyní to snad klapne. Budou kolem toho i nějaké další aktivity,“ říká.

Dokud voda neskončí. Dálková plavkyně Bernardová vydala knihu

Jinak na začátku roku bude dohánět hlavně pracovní resty. Vánoce si ale nenechá vzít, stráví je s rodinou v Praze. „Na svátky se docela těším. Ráda dělám dárky radost,“ přiznává úsměvem.

I když jako vegetariánka nejí ani ryby, bramborový salát si dá a k tomu nějaký řízek ze sóji či něčeho jiného.

Pečení cukroví sice přenechává ostatním, ale vždy ráda ochutná. „Mám na to lidi,“ směje se.

Taky se těší na pohádky. Ujít si nenechá Anděla Páně ani každoroční novinky.

Na Štěpána se pak vydá k Národnímu divadlu, kde si společně s dalšími otužilci při Memoriálu Alfréda Nikodéma zaplave ve Vltavě. „Ale jenom nejkratší trať sto metrů. Pro mě je to spíš symbolická, hezká akce,“ dodává.

Dálková plavkyně Abhejali Bernardová vydala knihu Dokud voda neskončí.Zdroj: se svolením Abhejali Bernardové