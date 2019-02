ROZHOVOR/ Přestože si na podzim hodně zkusila a kvůli zlomenému zádovému obratli většinu sezony promarodila, již je zpět a fit. „Snad ano, ale vůbec to nebyla sranda,“ přiznává 27letá brankářka házenkářek Zlína Lenka Benedíková, která si zranění přivodila nevinně. Jízdou na kole.

Házenkářky Zlína (ve žlutém) ve 3. duelu skupiny play-out porazily nováčka z Hodonína a v předstihu si uzajistily záchranu v mezinárodní soutěži. Brankářka Benedíková | Foto: Deník / Martin Břenek

„Bohužel mě srazila protijedoucí cyklistka a já přeletěla přes řídítka. Třebaže jsem ještě dojela domů, pak začalo tříměsíční léčení. Naštěstí bez operativního zákroku,“ ještě nyní klepe na dřevo zkušená gólmanka.

„S trénováním naplno jsem začala až na přelomu roku, ale ještě nyní při některých pohybech cítím bolest,“ přiznává Benedíková, která ale o víkendu k důležitému skalpu Slavie nepřispěla.

Není to velký výprask 24:38?

To je šok, takový výsledek jsem nečekala. Po remíze v Praze jsme si věřily, ale…

Co se tedy stalo?

Nevím. Přitom úvod nám vyšel, vedly jsme o dvě tři branky, byly jsme nahecované. Najednou se to zlomilo, spadly nám hlavy dolů, najednou se to v nás zlomilo a už jsme se vezly.

Jak se vám chytalo za obranou?

Špatně. Holky podaly jeden z nejhorších výkonů sezony, trošku to připomínalo poslední zápas v Plzni. Bez bojovnosti to prostě nejde.

V čem se lišil podzimní zápas na Slavii a nyní v odvetě?

V Praze jsme více bojovaly, hrály jako kolektiv. Přitom dnes mi přišlo, že jsme nebyly ve špatné sestavě, přesto to nedopadlo.

Papírově jste po podzimních trablích měly být silnější…

Rozhodně jsme si to myslely, ale pořád jako bychom se nedokázaly sehrát. Týmu chybí lídr, na kom by mohla naše hra stát. Stabilní dvojkou je sice Kříčková s Kolářovou, ale když se nedaří těmto dvěma hráčkám, není nikdo další, kdo by je nahradil.

Je po víkendu pro Zlín play-off uzavřené?

Tak radikální bych nebyla, jsem optimistka. Play-off není ztracené, ale rychle se musíme vzpamatovat. Pořád je to hratelná ztráta, aktuálně tří bodů, navíc tabulka je vyrovnaná a zaváhat dokáže každý. Do bojů o medaile se můžeme dostat přes Slavii či Porubu. Další zápas s Ostravankami hodně napoví. Ve zbytku soutěže nás ale nečeká nikdo jednoduchý. Už musíme hlavně jen vyhrávat, to je jasné.

Nedíváte se už také pod sebe, nebojíte se bojů o záchranu?

Na toto téma již v kabině přišla řeč. Do konce základní části nás ještě mimo jiné čeká duel v Písku, kde se nikdy dobře nehraje. Abychom nemusely mít tyto starosti, musíme tento duel zvládnout.

Jaká je rozehraná sezona z pohledu výkonu brankářek?

Mohla být lepší, cítím, že se nám nedaří, nemůžeme se chytnout. Točíme se po malých chvilkách, ale chybí nám větší stabilita.

V kabině patříte mezi nejstarší, neuvažujete stejně jako Lenka Hradilová o konci kariéry?

Už mě podobné myšlenky napadly, ale uvidíme po sezoně.