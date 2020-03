„Pro nás je jenom dobře, že jsme po dlouhé sérii porážek konečně předvedli výkon, od kterého se můžeme odpíchnout. Po půl roce jsme ukázali, že jsme hrát florbal nezapomněli,“ zářil jeden z hrdinů dlouhé nedělní bitvy, kterou definitivně rozsekly až divácky atraktivní samostatné nájezdy.

Panteři dovednostní disciplínu zvládli lépe než soupeř, kromě Nagyho skóroval ještě mladík Haša. Naopak otrokovický gólman Majrich, který dostal přednost před zkušeným Michajlovičem, inkasoval pouze jednou.

„Na nájezdy jsme si věřili,“ říká Nagy.

„Šli jsme podle toho, jak se kdo cítil. Samozřejmě trenér se nás ptal, ale bylo to spíš o momentálním pocitu. Já jsem si věřil, tak jsem se přihlásil a vyšlo to,“ radoval se zkušený obránce.

Přitom nechybělo mnoho a podceňovaní hosté mohli vyhrát už v základní hrací době. Panteři ještě dvě minuty před koncem vedli 4:2, ale v hektickém závěru dvakrát inkasovali a zápas dospěl do prodloužení.

„Byla škoda, že jsme to neubojovali, ale i tak jsme pořád věřili, že to máme ve svých rukou a že na to zvládneme,“ líčí.

Podle Nagyho bylo na Vítkovicích, které sice byly častěji u balonku, ale hrály většinou na jistotu, vidět, že nejsou v optimální pohodě a že se bojí něco vymyslet. Favoritovi nakonec nepomohlo ani šestadvacet střel, které vyslal na Majricha. Hosté totiž byli mnohem efektivnější, z devíti ran skórovali hned čtyřikrát.

„To číslo se mi úplně nezdá. Přišlo mi, že jsme vystřelili víckrát, ale ze začátku nám to tam napadalo a pak jsme hrozili z protiútoků. Měli jsme i další šance,“ připomíná jednatřicetiletý florbalista.

Hlavně se ale hosté zlepšili defenzivu a přístup.

„Nasazení i nálada na střídačce byla úplně jiná než v prvním zápase,“ všiml si Nagy. „Všichni se povzbudili, fungovalo to,“ přidává spokojeně.

Panteři se navíc dokázali poučit po sobotním debaklu 4:10. V kabině po nepříjemné porážce ale žádný křik nebyl. Hosté věděli, že při zakládání útoků udělali spoustu zbytečných a nevynucených chyb, které soupeř nekompromisně trestal.

„S kluky jsme si řekli, že s Vítkovicemi nemůžeme hrát na výsledek 10:11 a podobně, že se musíme zaměřit na obrannou fázi a nedělat chyby,“ pronesl Nagy.

Hostům navíc parádně vyšel vstup do utkání, když už v 6. minutě po brankách Hrabala, Gála a vlastním gólu Bräuera vedli 3:0. Otrokovice nadějné vedení držely celou první třetinu.

„Důležité bylo, že jsme se měli čeho odpíchnout. Bohužel jsme se brzy začali soustředit víc obranu a o náskok přišli. Naštěstí jsme to ubojovali. Na hřišti fakt všichni nechali maximum,“ těší oporu Panterů.

Ti se také v odvetě mnohem lépe vypořádali s absencemi.

„Hlavně v sobotu to byl docela problém, protože jsme hráli v deseti nebo jedenácti lidech. V neděli už nás ale bylo víc, což je dobrá zpráva před víkendovými nedělními zápasy. Kluci se pomalu vracejí, doma budeme ještě silnější,“ vzkazuje soupeři Michal Nagy.

Třetí a čtvrtý čtvrtfinálový duel se v Městské sportovní hale hraje v sobotu a v neděli shodně od osmnácti hodin.