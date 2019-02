Zlín – Ze Sibiře se vrátili živí a zdraví. A teď opět naskočí do extraligového kolotoče, ve kterém bojují o pozici pro play-off. Z Kladna si dnes volejbalisté Zlína chtějí odvézt tři body. Utkání začíná v rámci 16. kola v 18 hodin.

Volejbalisté Fatry Zlín. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Je to důležitý zápas, tabulka od pátého do osmého místa je vyrovnaná. Papírově bychom měli získat body, ale bude to těžké, protože jsme celý týden netrénovali a navíc si zas budeme muset navyknout na jiné balony. Když ale navážeme na výkon v Rusku, mělo by to dobře dopadnout," věří libero a hrající asistent Fatry Přemysl Obdržálek.