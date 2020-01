Domácí borci se po jednoznačném duelu neměli na co vymlouvat.

„Bohužel jsme se nedokázali chytit na žádné činnosti. Haprovalo nám to na přihrávce. Brňané nás tlačili a my jsme se s tím nedokázali srovnat. První dva sety byly vyloženě o servisu. Jejich podání bylo na velkém levelu,“ říká zlínský blokař Vojtěch Navláčil.

Hosté se mohli v Baťově městě opřít o nejen o vynikající servis, když celkem zaznamenali devět es, ale také o body univerzála Daniela Římala. Neproduktivnější hráč celé soutěže si statistiky vylepšil o dalších osmnáct bodů.

„Hosté mají fazonu, daří se jim, což dokazuje vítězná šňůra. My jsme chtěli Brno minimálně potrápit, což se nám bohužel nepodařilo,“ mrzí Navláčila.

Podle něj měli probuzení Zlíňané velkou šanci zápas zamotat ještě víc, ale Brňané si vítězství vzít nenechali.

„Třetí set pro nás vypadal dobře. Myslím, že kdybychom to zvládli, ještě by se to zlomilo,“ míní zkušený blokař.

Do té doby přitom na palubovce excelovali hosté, kteří protáhli extraligovou neporazitelnost o další duel. V nejvyšší soutěži naposledy padli v polovině listopadu s Karlovarskem. Dalších devět zápasů ovládli.

Zato Zlíňané se zase zasekli a přestali bodovat.

„Třeba s Budějovicemi jsme první tři sety zahráli výborně, proti Brnu zase dvě sady propadneme. Nedokáži říct, čím to může být,“ krčí rameny.

I když svěřenci kouče Obdržálka poslední tři duely prohráli, v tabulce dál zůstávají devátí.

„Kolem nás je to vyrovnané. Třeba Příbram vyhrála v Praze, polepšila se. Věřím, že máme na to, abychom urvali více bodů a byli v předkole,“ pronesl Navláčil.

Vašíček: Začátek byl z naší strany zaražený, ustrašený

„Začátek byl z naší strany zaražený, ustrašený. Bylo to trápení. Škoda třetího setu, ve kterém jsme nezvládli koncovku. Tu rozhodly naše neuhrané ztráty a jejich kvalitní servis. Nevybojovali jsme to. Nefungovalo to tak, jak bychom chtěli. Nevím, čím to bylo.

Už po prvním setu jsme si říkali, že nemáme co ztratit, protože výsledek byl strašlivý. Ve druhém to bylo stejné. Asi jsme to pak přecvakli v hlavách. Začali jsme to bouchat a ušlo to.“

Smečař Fatry Zlín Jiří Vašíček