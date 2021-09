„Soupeř po celý čas nadšeně bojoval. Naopak všech našich šestnáct hráček se tohoto utkání nezúčastnilo. Pro mne je to obrovské zklamání,“ neskrýval rozčarování kouč Zlína. „ Rád bych se omluvil všem divákům v hale a můžu slíbit, že uděláme vše pro to, aby se tato blamáž již nikdy neopakovala," zdůraznil rozhořčený Ivo Vávra.

Naopak velká radost panovala ve výběru Hodonína. „Výsledek je odměnou všem za to, co v tréninkovém procesu prožíváme. Když tým plní stanovenou taktiku a neuhýbá z toho, je třeba jen všechny pochválit. Podařilo se nám rozbít všechny přednosti Zlína, každý si asi hrábl na dno. V neposlední řadě nás podržela v bráně Bára Zichová, naše individuální výkony převýšily každou hračku soupeře. Musíme ale zůstat na zemi, ale teď si vítězství asi trochu užijeme. Děkuji všem, co na cestě za vítězstvím udělali!“ vzkázal kouč Hodonína Antonín Střelec.

PSG ZLÍN – HODONÍN 19:23 (8:10)

Nejvíce branek: Herbočková 5, Ševčíková 4/2, Štipčáková 3 – Smějová 7/1, Cyganová 4, Kalinová 4/2. Rozhodčí: Kosmák, Halada. Sedmimetrové hody: 6/4 – 6/4. Vyloučení: 4:5. Diváci: 150.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Plzeň – Poruba 28:17, Slavia – Kynžvart 28:29, Olomouc – Šaľa 24:20, Dunajská Streda – Most 23:28.

1. Michalovce 3 3 0 0 102:60 6

2. Dunajská Streda 4 3 0 1 111:95 6

3. Plzeň 3 2 1 0 79:58 5

4. Most 3 2 0 1 94:72 4

5. Písek 2 2 0 0 56:49 4

6. Kynžvart 3 2 0 1 73:74 4

7. Olomouc 3 1 1 1 71:77 3

8. PSG Zlín 3 1 0 2 73:60 2

9. Poruba 3 1 0 2 76:82 2

10. Hodonín 3 1 0 2 56:91 2

11. Šaľa 3 0 1 2 63:73 1

12. Chorzów 4 0 1 3 97:135 1

13. Slavia Praha 2 0 0 2 52:59 0

14. Stupava 1 0 0 1 16:34 0