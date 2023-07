/FOTOGALERIE/ Na nepříliš oblíbeném závodě – jubilejním 50. ročníku Rally Bohemia – dosáhli Adam Březík s Ondřejem Krajčou nejlepšího letošního výsledku. V silné konkurenci dosáhla posádka Samohýl Škoda Teamu na třetí místo, s minutovým odstupem na vítězného Stříteského a druhého Kopeckého.

Rozhovor s lukovským rallyeovým závodníkem Adamem Březíkem před startem Rally Hustopeče. | Video: Hejtmánek Jiří

Bohemka nebyla pro Březíka v posledních letech ten správný šálek kávy. Na podobný charakter tratí, s pasážemi na širokém asfaltu, se lukovský jezdec neuměl stoprocentně připravit a proti konkurenci ztrácel. Postupně sbíral zkušenosti, které se snažil v letošním ročníku uplatnit.

Proti loňsku však ubyla z harmonogramu Bohemky další klasická rychlostka, závodilo se tedy jen na čtyřech delších úsecích, zbylou porci kilometrů obstaraly divácké speciálky. „Taková skladba soutěže je za mě na velký mistrák hodně málo. Soutěž navíc byla nesmyslně roztahaná, v podstatě by se mohla odjet během jednoho dne a byl by z toho parádní jednodenní sprint. Už by se s tím mělo začít něco dělat,“ otevřel otázku budoucnosti Rally Bohemia Adam Březík.

Úvod závodu obstaraly okruhové divácké speciálky v Sosnové (v pátek večer) a v ulicích mladoboleslavského Starého Města (sobota dopoledne), které přilákaly k tratím početnou diváckou návštěvu. Jezdecky potvrdily nadvládu jezdců s motokárovými nebo okruhovými zkušenostmi. V prvních průjezdech zkoušek Kvítkovice a Radostín pak Adam Březík s Ondřejem Krajčou odráželi atak domácího Věroslava Cvrčka. Po RZ4 se stále drželi před ním, ale měli k dobru jen 2,2 vteřiny.

„Samozřejmě vždy chceme být klukům co nejblíže, snažíme se pro to dělat maximum, ale tady jim to prostě vyhovuje lépe. Na Radostíně si mnohdy připadám jako někde na okruhu, pro Jana Kopeckého je to domácí závod. Určitě sedí lépe i Dominikovi Stříteskému, což nakonec potvrdil senzačním triumfem. My jsme čerpali ze zkušeností z posledních ročníků, dokázali jsme eliminovat ztrátu o sekundu na kilometr, takže jsem nemohl být úplně nespokojený,“ reagoval na vývoj závodu jezdec Samohýl Škoda Teamu.

V druhých průjezdech Adam s Ondřejem si i díky hodinám Cvrčka upevnili průběžnou čtvrtou příčku v českém šampionátu. Rázem měli k dobru před nedělí 16,7 sekundy, na bronz jim chybělo více než čtyřicet sekund. A čtvrtou pozici potvrzovali i v úvodu nedělní etapy. Po odstoupení Pecha přišel na RZ9 podruhé během víkendu i třetí čas, s tím souvisel i posun na třetí místo absolutně. A to si tandem Samohýl ŠKODA Teamu s přehledem pohlídal až na cílovou rampu, kterou kompletně zaplnily vozy mladoboleslavské značky.

„Jak jsem se na Bohemii netěšil, tak v týmu v cíli panovala maximální spokojenost. A byl to náš letošní nejlepší závod, co se výsledku týká. Z konečné ztráty půl sekundy na kilometr jsem byl určitě šťastný. Neděle taky byla o něčem jiném. Zvířetice jsou vložka, na kterou se každoročně nejvíce těším. Letošní verze postrádala proti loňsku část šotoliny, takže na příští rok bych prosil opět přidat (smích). Taky mega rychlý Vinec mi nevadí. K tomu v ranním servisu mechanici zvládli během patnácti minut vyměnit zadní diferenciál a mohl jsem si tak vyzkoušet a zanalyzovat nějaká data. Patří jim za tuto výměnu i fungování během závodu velké poděkování,“ uzavřel ohlédnutí za Bohemií Adam Březík.

Nyní už čeká Mladou posádku vrchol domácí sezóny, zlínská Barum Czech Rally. „Určitě proběhne velká revize auta, aby se neopakovaly dva předchozí ročníky, kdy jsme přišli o dobrý výsledek kvůli technice. Letos opravdu nechceme nic podcenit. Čeká nás i jeden větší test a pak už prestižní domácí start,“ těší se Adam Březík.

