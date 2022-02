„Hotovo ještě není, ale do baráže máme nakročeno,“ ví dobře kunovický trenér Miroslav Slovák.

Pokud jeho náskok ve zbytku sezony uhájí, utká se v boji o mezinárodní soutěž MOL Ligu s druhým nejhorším českým týmem. Nyní to vypadá na derby se Zlínem či dvojzápas s Porubou.

Házenkářky Kunovic tak dopředu ale nehledí, dál se soustředí na boje v první lize. Poslední šichtu zvládly skvěle, Otrokovicím nedaly šanci, jasně je přehrály.

„Myslel jsem si, že to bude těžší a vyrovnanější utkání, ale fungovala nám obrana, kterou podpořila Žáková v brance,“ pochvaloval si Slovák.

I. liga v házené žen, 13. kolo -

SHK Kunovice – TJ Jiskra Otrokovice 30:23 (15:9)

Nejvíce branek: Popelková a Fleková 6, Kutálková 5, Fiurášková 4 – Vařechová a Dufková 7, Lapčíková 3. Rozhodčí: Bečička, Horák. Vyloučení: 6/4. Sedmimetrové hody: 4/3 – 4/3. Diváci: 70.

Na Bělince byla vyrovnaná jenom úvodní čtvrthodina. Domácí tým pak soupeřkám odskočil, do přestávky si vytvořil rozhodující šestibrankový náskok. Družstvo táhly Fleková, Popelková a Kutálková, po přestávce se k nim přidala i další děvčata.

„Holky byly namotivované, někdy až přemotivované, ale splnily to, co jsme si řekli. I když byl začátek trošku nervózní, postupem času jsme se dostávali do herní pohody. Udělali jsme méně chyb než soupeř,“ uvedl Slovák.

Podle něj sobotní duel rozhodly zkušenosti hráček, které za sebou mají spoustu těžkých zápasů. „Navíc se ukazuje, že do sestavy můžeme zapojit úplně kohokoliv. Je velmi dobré mít široký kádr,“ prohlásil kunovický kouč.

Slovácký celek i po přestávce na palubovce vládl, postupně své vedení navýšil až na devět gólů. Trenér Slovák na konci střetnutí sestavu prostřídal, šanci dal všem děvčatům, Jiskra ani tak nedokázala manko stáhnout, soupeři se přiblížit.

Podívejte se: Trefy Jurošky rozhodly. Juniorka Slovácka zdolala divizní Hodonín

„Chtěli jsme je potrápit víc,“ přiznal hostující trenér Petr Habrovanský. „Možná jsme měli ze soupeře zbytečně velký respekt. Kunovické hráčky byly rychlejší, lepší. Zápas byl do určité fáze vyrovnaný s tím, že jsme se pak báli dát gól, nasazení do braky nebylo takové, jaké jsme potřebovali. Nezvládali jsme ani bránit,“ povzdechl si kouč Jiskry.

Hostům scházela dlouhodobě zraněná střelkyně Žůrková, nehrála ani Karlíková. Nejen kvůli jejich absencím to měla otrokovická děvčata ve šlágru jara hodně složité.

Z porážky ale těžkou hlavu neměly. „Nechci omlouvat tento výsledek, já si ale myslím, že o prvním místě bylo rozhodnuto již před tímto zápasem,“ míní Habrovanský.

Podívejte se: záchranářský souboj patřil házenkářkám Zlína. Hodonín nic nebalí

„Kunovice mají fakt dobrý mančaft, hrají pěknou rychlou házenou. Letos se bude těžko hledat tým, který by je porazil,“ je přesvědčený.

Jiskra se ve zbytku sezony bude soustředit na udržení druhé pozice, chce uhrát co nejlepší výsledek. Trenéři dále chtějí zapracovat více mladých hráček, rozšířit kádr.

„Aby nehrála jenom základní šestka, protože duel v Kunovicích nám ukázal, že když si některá z děvčat potřebuje odpočinout, pak máme problém,“ všiml si.

„Tréninková morálka z důvody školy, nemocí či zranění, není taková, jaká by měla být. Tréninky jsou z pohledu taktiky a nácviku herních situací špatné,“ dodal Habrovanský.