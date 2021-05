Hned první utkání skupiny play-out rozhodlo o záchraně interligových házenkářek Zlína. Lídr skupiny v sobotním úvodním kole čtyřčlenné skupiny doma splnily roli favorita a doma rozdílem třídy porazily nováčka z Hodonína.

Interligové házenkářky Zlína (ve žlutém) na úvod české skupiny o záchranu doma porazily nováčka z Hodonína a upevnily si vedoucí příčku ve skupině. | Foto: pro Deník/Jaroslav Pavlík

"Cíl, když už jsme si zavřely cestu výš, byl splněn a to jít do play-out z nejlepší pozice… Takže holkám patří velká pochvala. Teď začala rádoby druhá soutěž - play out - a tady chceme pokračovat v nastaveném režimu," má jasno zlínská trenérka Hana Kolářová.