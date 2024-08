Rozhovor s vítězným Dominikem Stříteským v cíli. | Video: Břenek Martin

„Upřímně jsem nevěděl, že máme tak velký náskok. Stačilo by ještě pár bodů a klaplo by to už tady,“ mrzí trochu Stříteského.Jinak může být spokojený, velmi šťastný. Pokořit o téměř 20 let zkušenějšího Kopeckého se vždy počítá. „Naprostá paráda!“ zářil v cíli nový šampion.

Jak Dominika Stříteského vítali fanoušci v cíli, na cílové rampě a co úspšný jezdec prozradil se podívejte ve videích níže!

Vítězný Dominik Stříteský na cílové rampě Barum Rally. | Video: Břenek Martin