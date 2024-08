Vítězové nakonec od pátku do neděle na 13 měřených úsecích porazili o více jak tři a půl minuty Martina Černého, jenž pilotoval stejný vůz, bronz si z Baťova města odvezl Petr Jurečka s bratrem Pavlem ve voze Subaru Impreza 555. Jejich ztráta byla více než pět minut.

„Byl to těžký závod, hlavně kvůli počasí. V sobotu jsme vypadli ven z trati, ale fanoušci nás vrátili na cestu a díky nim jsme mohli pokračovat,“ poděkoval Vančík, majitel týmu, v jehož barvách nastupuje rovněž vítěz letošního ročníku soudobých vozidel Barum Rally Dominik Stříteský.

„Závody byly pěkné, škoda Vlasty Neumanna, že jsme si to nemohli rozdat na trati. Ale to je motorsport. Stíhali jsme sledovat na dálku i Dominika, to je tady to nejdůležitější,“ smál se v cíli zkušený pilot a nadšenec motorsportu!

Star Rally Historic 2024 - 16. ročník | Video: Hejtmánek Jiří

V cíli zářila štěstím i stříbrná posádka. „Byla to klasická Barum Rally. Bylo to dlouhé, počasí proměnlivé, prostě náročná Barumka! S druhým místem v cíli jsme spokojeni. Měli jsme problémy s technikou, defekty, ale povedlo se a jsme rádi, že jsme v cíli,“ zhluboka si oddechl Martin Černý.

Také bronzový Petr Jurečka na cílové rampě stíral z čela pot, který nebyl důvodem jen chvílemi tropického počasí.

„Jednoduché to nebylo. Počasí si s námi včera hrálo, ale byla to krásná soutěž. Škoda Vlasty Neumanna, i když nám jeho odstoupení pomohlo v šampionátu,“ doplnil třetí muž zlínského závodu.