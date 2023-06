/FOTOGALERIE a VIDEO/ V bikeparku v Brumově-Bylnici se v sobotu konal nezapomenutelný Freestyle BMX Challenge. Mezinárodní závod byl určen pro mladé jezdce do 16 let nejen z Česka, ale také ze sousedních zemí - mladí talenti ze Slovenska, Polska a Maďarska!

Freestyle BMX Challenge v Brumově. | Video: Zapletal Mojmír

„Byli jsme svědky úžasné podívané, kdy mladí jezdci předvedli svou sílu a ukázali nám, co dokáží ve vzduchu. Prováděli náročné triky, které dříve byly doménou pouze profesionálů,“ konstatoval organizátor akce a předseda místního klubu Erik Figar.

Maďarsko dominovalo jak v kategorii nejstarší skupiny (Rising Stars 15-16 let), tak v kategorii žen (Freestyle Queens), a odvezlo si tak dvě zlaté medaile. Polsko získalo zlatou medaili v kategorii nejmladších jezdců do 12 let (Little Champions). „Nakonec jsme se však také radovali z jedné zlaté medaile pro Českou republiku. Martin Spurný ovládl kategorii Young Challengers,“ upřesnil Figar.