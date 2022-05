„Vynikající vstup do utkání. Hned z první akce jsme se dostali do vedení. Po zbytek poločasu domácí potvrzovali jarní pohodu a byli nepříjemným protivníkem. Nám se dařila předfinální fáze, dostávali jsme se často do přečíslení, bohužel ve finální fázi jsme se chovali zbrkle. Ve druhé půli jsme na hřišti byli lepším týmem, vstřelili tři branky a utkání už v poklidu dohráli,“ zhodnotil zápas mladcovský Hrnčiřík.