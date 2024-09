Hrací plocha na Letné se opět na začátku školního roku zaplnila dětmi. Fotbalový FC Zlín totiž v úterý uspořádal na svém stadionu tradiční nábor do akademie na Vršavě. Pod dohledem trenérů z přípravky se bavilo padesát chlapců a dívek. Své ratolesti mezi ostatní děti přivedli také kapitán ševců Dominik Simerský, Lukáš Bartošák, Rudolf Reiter či Matej Rakovan.

„Byla to super akce. Syn Lucas se náramně bavil. Dříve nechtěl hrát fotbal, věnoval se tenisu, ale teď ho to chytlo a chce hrávat. Říkal ale, že na tréninky bude chodit jedině se mnou,“ usmívá se Bartošák.

Brankář Rakovan vzal na Letnou obě dcery. Zatímco sedmiletá Vanessa hraje rovněž tenis a zkoušela také basketbal, dvouletá Ella se se sporty teprve seznamuje. „Nikam je netlačím. Hlavně chci, aby je to bavilo. Ale nyní to vypadá, že by holky mohly hrát fotbal,“ říká gólman ševců.

Zatímco Bartošák s Rakovanem své děti v klubu ještě nemají, jejich spoluhráči Simerský s Reiterem už vozí své ratolesti na tréninky do přípravky.

„Je dobře, že nejen naši hráči vedou své děti ke sportu, k fotbalu,“ pochvaluje si mládežnický trenér FC Zlín Petr Zapletal.

Chlapce a dívky přišli pozdravit i další známé tváře. Dětem se věnovali také Tomáš Poznar, Vukadin Vukadinovič, Jakub Černín, Lukáš Buchvaldek, Patrik Kulíšek a Štěpán Bachůrek.

„Většina z nich jsou našimi odchovanci, kteří prošli Vršavou, takže cestu znají takřka od začátku. Jsme rádi, se dostali až do ligy a teď nám to takto vracejí,“ těší Zapletala.

Všem šlo především o to děti zaujmout. „Nábor byl zaměřený hlavně pohyb. Všechno bylo formou zábavných soutěží a her. Měli jsme nachystané stanoviště na různá cvičení. Děti si mezi s sebou zahrály i fotbálek,“ hlásí Zapletal.

Zlínského trenéra potěšila zájem rodičů a jejich ratolestí. Celkem na Letnou v úterý odpoledne dorazilo až sedm desítek chlapců a dívek, do klubové akademie jsme pak evidovali 48 dětí ročníku 2017, 2018 a 2019.

„Za dobu mého působení v klubu je to již několikátá poprázdninová akce, ze které se již stala tradice. Říkali jsme si, že pokud bude kolem padesáti dětí, budeme spokojení. Jsem rád, že o nábor je zájem a že rodiče na značku FC Zlín stále slyší,“ těší Zapletala.

Na nábor dorazili především nové tváře, pár dětí už ale Vršavu navštěvuje.

„Hlavní bylo, aby si akci užili a udělali své první kroky ve fotbalové kariéře, což se povedlo. Byly vidět emoce i radost,“ líčí.

Kromě Zapletala se dětem na ploše věnovali také trenéři přípravek Jakub Řihák, Tomáš Sedláček, Magda Žálková, Štěpán Průcha, Drahoslava Hájková, Aneta Strachoňová, Martin Surý a Pavel Löbb.

„Na úvod bylo nějaké rozběhání, rozcvička. Potom je trenéři rozdělili do čtyř skupin a každý z nich měl připravený asi třicetiminutový trénink,“ informuje.

Nejmenším dětem nejen z náboru nový ročník začíná ve středu, kdy je na programu první trénink. „První rok máme takový rozjezdový. Po rodičích nechceme žádné příspěvky, žádné podpisy, nic takového. Naši trenéři se jim naopak pokusí na Vršavě vytvořit takové prostředí, aby je to bavilo a vždycky se k nám rádi vraceli,“ říká Zapletal.

Nejmenší zlínské fotbalové naděje trénují dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu od 17.30. „Stačí s sebou vzít sportovní oblečení, míč, kopačky, láhev na pití a dobrou náladu,“ uvedl Zapletal.

Začínající ševci se většinou střetávají s okolními týmy, za soupeři nikam daleko nejezdí.

Až do listopadu hrají a trénují venku, v zimě se schovají pod střechu, připravují se v tělocvičnách, kde se věnují všeobecné pohybové průpravě. „Děláme gymnastiku, atletiku a samozřejmě i fotbalové věci,“ dodává Zapletal.