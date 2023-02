ANKETA DENÍKU: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Zlín? Zvolte ho!

„Sezonu strávíme především v závodech velkého mistráku a na sedadle spolujezdce mě opět bude navigovat Jirka Hovorka ve voze Škoda Fabia Rally 2. Rádi bychom, ale pokud to rozpočet dovolí, zkusili vyrazit na některý zahraniční závod,” přiblížil své plány loňský druhý vicemistr MMČR v rallye.

Adam Březík, který je jedním z nejbližších soupeřů Stříteského a zároveň vítěz poháru P2+ v rallysprint sérii, letos bude střídavě startovat v obou našich šampionátech. „S Ondrou Krajčou pojedeme se stejným vozem jako loni, tedy Škodou Fábií R5. Samozřejmě nás láká možnost přesednou do nejnovější škodovácké verze RS Rally 2, ovšem to je zatím ještě běh na dlouhou trať. Pokud vše dobře půjde, rádi bychom nakoukli do mistrovství světa při novém podniku Central European Rally, který poprvé v historii přivede v říjnu na naše území špičkové týmy a piloty v nejvyšší kategorii WRC,” promluvil o nesmělých plánech zlínský pilot.

Valašská rally se pojede v centru Ostravy až o den později!

Po skončení besedy proběhla oblíbená autogramiáda, kde měli diváci možnost mimo jiné s přítomnými hosty krátce pohovořit i osobně. A nechyběla ani bohatá tombola, kde hlavní cenou bylo svezení s Josefem Urbanem v jeho krásné Škodě 130 LR na první rychlostní zkoušce letošní Rally Kroměříž.

„Náš organizační výbor by chtěl poděkovat všem hostům, sponzorům, ale i fanouškům. Jsme rádi, že zájem o předsezonní setkání se závodníky ani přes dvouletou pauzu způsobenou covidem nezeslábl, spíše naopak. V sobotu byla sokolovna opravdu naplněna do posledního místečka,” byl rád za skvělou diváckou kulisu hlavní organizátor akce Jaroslav Krajča.

Jiří Hejtmánek