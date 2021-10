Rozhodující chvíle přitom z části přinesla nepřesná přihrávka. „Zrovna jsme byli v ne úplně ideálním postavení, dobře nás přečetli. Po bitvě se to dobře komentuje. O tolik lépe však zahrát nešlo," uvědomuje si Obdržálek.

Chybělo však kousek a při útoku se jeho svěřenci téměř radovali ze zisku bodu. Rozhodčí však nakonec zahlásili aut. Kouč domácí lavičky okamžitě reagoval time-outem. „Adam Kozak odehrál výborný zápas, bohužel však nesložil poslední dva balony. Je to sport. To se stává."

Stejně jako v úvodním zápase na půdě Ostravy, tak rovněž proti Kladnu Fatra prohrávala 0:2 na sety. „Téměř všichni kluci jsou velmi mladí, trochu bych to asi sváděl na nervozitu. Jak se do zápasu dostanou, tak je to lepší," vyzdvihuje trenér Zlína lepší koncovky zápasů.

Během úvodních duelů týmu nemohl pomoci Jiří Adamec. „Na turnaji v Brně si přivodil relativně těžký výron. Už chodí, přibližně za jeden dva týdny by se už snad mohl zapojit do tréninku," přeje si Obdržálek.

Fatra se navíc od nové sezony nejvyšší soutěže nemůže spolehnout na trio zkušených hráčů Dan Čech, Jakub Motyčka a Vojtěch Navláčil. „Rozhodně chybí. Omladili jsme to. Nikdo není nenahraditelný. Popereme se s tím. Věříme, že zkušenější hráče nahradí. Bohužel i teď blbě podáváme, je to však už dlouhodobější problém," uzavírá Přemysl Obdržálek.