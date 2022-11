Osmdesát minut už uběhlo, čeští ragbisté měli stále o co bojovat – o poslední pětku, která by jim zajistila o bod navíc. To nakonec díky skvělé práci Jana Čížka vyšlo. „Radost byla velká, potřebovali jsme si odnést pět bodů, což se nám podařilo,“ pochvaloval si kouč národního týmu Miroslav Němeček. „Je pouze škoda, že to bylo až takto na konci zápasu. Kdyby to přišlo dříve, určitě by to bylo lepší,“ přál si klidnější závěr duelu.

Moldavané byli v úvodních čtyřiceti minutách více než důstojným soupeřem – hned třikrát vedli. Domácí protivník ale vždy dokázal odpovědět. A první poločas vyhrát 18:13. „Měli jsme dost problémů s mlejny a standardními situacemi. Ve druhé půli jsme to naštěstí všechno zlomili,“ oddechl si Němeček.

Skvělé publikum dotáhlo české ragbisty k výhře! Najdete se?

Nástup do druhého dějství byl vskutku parádní – domácí byli aktivnější, agresivnější. A hlavně bodovější. Za úvodních deset minut této fáze zapsali třináct bodů, odskočili na 31:13. „Bylo to rozhodující. Kluci se ujistili, dali další body, odskočili, mohli se uklidnit a hrát naší hru, jakou jsme chtěli. Především však byla vidět vyzrálost kluků. Nezačali panikařit, byli v klidu, o přestávce si řekli, co je potřeba udělat,“ vysvětlil 42letý trenér úspěch druhého poločasu.

Celkově může být naprosto spokojený. „Kluky bych chtěl pochválit za tempo, ve kterém začali a vydrželi ho po celých osmdesát minut. Vůbec nepolevili, ani v době pod tlakem!“

Po konci sobotního střetnutí neměl Miroslav Němeček radost pouze z předvedeného výkonu, ale rovněž divácké kulisy. Na Stadion Mládeže ve Zlíně se dostavilo 1 384 diváků.

Často navíc byli slyšet. „Reprezentační ragby určitě do Zlína patří. Kulisa zde byla úplně skvělá. Budeme moc rádi, když se sem podíváme znovu,“ těší se na další setkání s hlavním útočištěm dnes už extraligových ragbistů.

Co vidí za tak parádní kulisou? „Zlínský kraj a zdejší zázemí neznám, nedokážu tak úplně říct, čím to je. Myslím si ale, že je zde málo kvalitního ragby. Lidé se pak na to rádi přijdou podívat,“ odhaduje Němeček.

Čeští reprezentanti mají v Konferenci 1 Sever za sebou dva úspěšné zápasy. A dvě výhry za pět bodů. Kromě vítězství nad Moldavskem si poradili také s Maďarskem. „Zatím to šlape. Během dvou let potřebujeme postoupit zpátky do vyšší skupiny. To je pro nás nyní důležité,“ zdůrazňuje jednoznačný cíl.

Svěřenci Miroslava Němečka se ve skupině ještě utkají s Litvou a Lucemburskem.

ME Konference 1 Sever

Česká republika – Moldavsko 39:13 (18:13)