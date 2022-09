Úvodní poločas skončil 12:29, oba týmy se v něm dopouštěly mnoha ztrát. „Sice to pro nás byl první zápas sezony, k tolik ztrátám by však docházel nemělo. Na druhou stranu se to dělo i Vyškovu," přibližuje Juřík.

Ragbisté Zlína po postupu z I. ligy zasáhnou do extraligy na jaře příštího roku, nyní absolvují pohárovou pouť. Měli ji začít už 27. srpna na hřišti RC Dragon Brno. Nakonec ale došlo ke kontumaci 0:35. „Doléčovali jsme zranění, někteří byli na dovolených, nebyl nás tak dostatečný počet. Se soupeřem jsme se dohodli na náhradním termínu 17. září, kdy bylo volno. Dle směrnic to však nešlo," vysvětlil hrající trenér.

Pohárové skupiny jsou čtyřčlenné, do vyšších pater postupují dva nejlepší týmy, pokračovat ale budou i týmy na třech a čtvrtých místech. „Pochopitelně chceme obstát, neradi bychom propadli. Podzim ovšem bereme jako přípravu na jarní extraligovou část. I proto budeme posílení týmu směřovat k jaru," uzavřel Petr Juřík.

Ragby, II. kolo Poháru

RC Zlín –⁠ JIMI RC Vyškov 17:53 (12:29)