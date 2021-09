Skvělá nálada, úsměvy a zábava. Zlínský hokej snad nemusí mít o další nastupující generaci strach. V rámci tradiční celorepublikové akce Týden hokeje dorazilo na PSG arénu přes čtyřicet dětí, které si nejen mohly vyzkoušet krásu a náročnost nejrychlejší společenské hry, ale také se setkat se zlínskými extraligovými hráči, jako například Jiřím Suhradou, Matějem Seberou nebo brankáři Liborem Kašíkem a Danielem Hufem.

Přes čtyřicet dětí si přišlo v sobotu na zlínský zimák vyzkoušet hokej v rámci celorepublikové akce Týden hokeje. Zde na ně kromě odměn čekalo i setkání s extraligovými oporami Beranů. | Foto: Vojtěch Jurák

Berani letos navíc rozšířili svůj program o pohybové aktivity před halou, děti si tak mohly užít zábavu uvnitř na ledové ploše i venku. „Jsme rádi, že rodiče přivedli své ratolesti sem na zimák. Děti si to užily, měly tady připravených spoustu aktivit a zážitků,“ těšila trenéra Petra Žáka hojná účast – na hokejové dopoledne dorazilo 42 dětí. „Věříme, že se nám v co největším počtu vrátí do školy bruslení.“