„Neměli jsme ani takovou chuť do hry. Soupeř navíc dal nějaké body, byl na koni. V první půlce se nám to naštěstí ještě podařilo otočit,“ pochvaloval si Juřík.

„Na začátku jsme si to zase zkomplikovali. Podobně jak v Havířově, tak stejně proti Mariánským Horám jsme začali domácí zápas,“ vyjádřil se k úvodu zápasu hrající trenér ragbistů Zlína Petr Juřík, kterému především scházela aktivita jeho mužstva.

Znovu měli pomalejší vstup do utkání, znovu si však připsali vítězství. Ragbisté Zlína ve svém druhém letošním zápase II. ligy porazili Mariánské Hory 34:11, po poločase vedli 10:6. Na položené pětky to bylo 5:1.

