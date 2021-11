„Byla to nástavba sezony. Možná jsme od toho ale čekali více. První půlka ještě z naší strany byla dobrá, ve druhé jsme přicházeli o míče a vytvářeli technické chyby. Když jsme se dostali na míč, tak jsme jim hned zatopili," ohlédl se Juřík za víkendovým utkáním.

V některých pasážích už šlo poznat, že se jedná pouze o přípravný duel. „Kluky jsme nabádali, ať jdou do toho jako do finále s Petrovicemi. Ze začátku to možná ještě bylo v pořádku, pak ale tempo opadlo," přiblížil Petr Juřík, který zasáhl do druhé poloviny druhého poločasu.

Zatímco Zlín uplynulý ročník I. ligy ovládl, tak Brno v extralize skončilo na sedmé příčce. Rozdíl mezi oběma týmy by tak neměl být tolik patrný. „Pořád jsou lepší, mají mladší kádr. Porážet je nemůžeme, porazit ale ano. Se spodkem extraligy se určitě dají hrát vyrovnané zápasy," věří Juřík.

Ragbisté Zlína další sezonu druhé nejvyšší soutěže zahájí na jaře příštího roku, konkrétně by se mělo začít v březnu.

Přípravný zápas

RC Zlín –⁠ RC Dragon Brno 13:27 (8:12)