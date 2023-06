/FOTOGALERIE/ Soutěžními posádkami i divácky oblíbenou soutěž mezi vinicemi - 18. Agrotec Petronas rally Hustopeče - opanoval po nádherném souboji plzeňský pilot Václav Pech s vozem Ford Focus WRC. O jeho vítězství na prašných tratích ze spoustou šotolinových pasáží mezi vinicemi rozhodl neočekávaný déšť, který se spustil na trať předposlední rychlostní zkoušky.

Na vodě totiž přeskočil Pech svého věčného rivala Jana Kopeckého o necelé tři vteřiny, a to přesto, že mu v posledním vracáku rychlostní zkoušky po odbočení dvakrát zhasl motor.

„Naštěstí jsme asi na té vodě najeli dostatečný náskok, takže ani tohle zaváhání nebylo nikterak zásadní. Do poslední rychlostky jsme dali úplně všechno, a přesto že byl Honza rychlejší, nakonec se můžeme radovat z vítězství,“ byl maximálně spokojený plzeňský pilot Fordu.

Jan Kopecký s novým vozem Škoda Fabia RS rally 2 se tedy musel spokojit „až“ se druhým místem, když ztráta na vítěze po odjetí necelých sto padesáti kilometrů rychlostních zkoušek činila necelé tři vteřiny. „Po dešti chvíli trvalo, než jsem pneumatikám na sucho začal opravdu věřit a dostal se do tempa. Bohužel jsme tím ztratili spoustu času a i když jsme na poslední vložce šli hodně do rizika a jeli hodně rychle, na vítězství to nestačilo. Vašek byl tentokrát o něco rychlejší a nezbývá než mu pogratulovat,“ vysekl poklonu svému soupeři aktuálně vedoucí pilot domácího PSG mistrovství české republiky v rallye.

Další krásný souboj, tentokráte o poslední volný stupínek na stupních vítězů mezi sebou svedli dva piloti škodovek ze zlínského regionu - Adam Březík a Dominik Stříteský. Po celou dobu soutěže měl navrch Adam Březík, ovšem v závěrečné sekci nejprve na jednom úseku lehce chyboval a poté na předposlední zkoušce na vodě zvolnil více než jeho soupeř.

„Adam byl po celou dobu lepší, ale v závěru trochu chyboval a na vodě to zase lépe sedlo nám. Souboj jsme si velice užívali, přesto že nám to od začátku nešlo úplně podle představ. Výsledek je tak pro nás po předchozí smůle velkou vzpruhou do dalších soutěží,“ zářil na cílové rampě nadšením ze třetího místa Dominik Stříteský.

Jeho soupeř v boji o pódim Adam Březík byl lehce zklamaný, ze čtvrtého místa ale rozhodně žádné deprese neměl. „Na předposlední zkoušce zapršelo a na trati bylo najednou spoustu vody. Na tvrdém slicku sice jeli i ostatní posádky, ale já jsem to asi prodal více než jsem měl a Dominik nám tak odskočil,“ popsal rozhodující moment lukovský pilot Škody Fabia R5.

„Bohužel naše auto není žádná levná hračka, takže jsem nechtěl riskovat nějaké větší poškození, které by pak mohlo ovlivnit naši účast na dalších závodech. Každopádně na Bohemce (další soutěž domácího šampionátu - pozn. red.) to se budeme snažit být lepší jak on a Dominikovi to budeme chtít vrátit,“ hlásí odhodlaně Březík.

Hustopečská soutěž byla rovněž zařazena do šampionátu historických automobilů, kde byl nejrychlejším pilotem Libor Kotrmon s Fordem Escort Cossworth s téměř desetiminutovým náskokem na druhého Jana Schmieda se Škodou 130RS.

O náročnosti hustopečský tratí svědčí i to, že cíl v kategorii historiků spatřila pouze rovná polovina startovního pole.

JIŘÍ HEJTMÁNEK

Výsledky 18. Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2023

1. Pech - Uhel (Ford Focus WRC) 1:22:39,2, 2. Kopecký - Hloušek (Škoda Fabia RS Rally 2) + 2,7, 3. Stříteský - Hovorka (Škoda Fabia R5) + 1:09,6, 4. Březík - Krajča (Škoda Fabia R5) + 1:12,4, 5. Cvrček – Prokorát (Škoda Fabia R5) + 2:57,2.