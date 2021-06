Ve Zlíně v neděli proběhl druhý den mistrovství České republiky mužů a žen v atletice. Hlavním tahákem byla Barbora Špotáková, která si vítězství zajistila prvním hodem. Na čtyřstovce žen časem 51,23 vteřiny zvítězila Barbora Malíková, devatenáctiletá závodnice si o 0,42 vteřiny vylepšila osobní rekord, především se však kvalifikovala na olympiádu do Tokia.

V neděli se druhým dnem konalo MČR v atletice mužů a žen ve Zlíně. | Foto: Deník/Jan Karásek

„Je něco jiného o tom čase snít a poté ho běžet. Chtěla jsem běžet 51,35, což jsem možná měla v hlavě přes rok. Ten minulý jsem si říkala, že je to už reálné, letos jsem to už potvrdila. V cílové rovince jsem věděla, že se na časomíru koukat nemůžu. Bylo to úplně neskutečné," rozplývala se po závodě Malíková.