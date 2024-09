„Vytvořili jsme si skvělou pozici před velkým finále. Rozhodnuto o naší obhajobě ale ještě není. Čeká nás náročný závěrečný turnaj,“ potvrdil Tomáš Horák, jenž se svým parťákem dostal rovněž do čela nominačního bodování o účast na nadcházejícím světovém šampionátu. MS v sálové cyklistice se uskuteční v německých Brémách od 25. do 27. října.

„O všem podstatném se rozhodne ve finále českého šampionátu pro čtveřici nejlepších, které proběhne poslední zářijovou sobotu v Praze na Pankráci. Zde se kromě medailí bude bojovat o dvojnásobné body. Pro obhájení titulu uděláme maximu,“ slíbil za zlínskou dvojici Horák.

Příští sobotu (21. 9. 2024) bude zlínská bratrská dvojice Jáchym Baxa (17 let), Vojtěch Baxa (20 let) startovat na ME v kolové hráčů do 23 let (Grosskoschen). „Jáchym je juniorským mistrem Evropy 2024 společně se svým mladším 15letým bratrem Richardem a věřme, že i se svým starším bratrem "udělají dobrý" výsledek na horké německé půdě,“ dodal Miloš Urbanec, zlínský trenér.

Poslední 4. kolo extraligy v kolové ve Zlíně. | Video: Břenek Martin

