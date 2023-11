Šestnáct tenistů si zahrálo v mezinárodním halovém turnaji amatérů nad padesát let v Podzimním Grand Slamu Zlín – Vršava. Z vítězství v krajském městě se na tvrdém povrchu radoval domácí matador Dušan Machala.

tenisový turnaj Podzimní Grand Slam Zlín-Vršava ve Zlíně | Foto: Jan Nahodil

Zlínský tenista v pavouku na cestě za prvenstvím v osmifinále porazil Václava Mikláše ze Strání, ve čtvrtfinále si poradil s otrokovickým Michalem Friedrichem, v semifinále překonal Luboše Sojku z Poličné a ve finále zdolal slovenského veterána z Považské Bystrice Antona Oškrobaného.

,,Mikláš byl nepříjemný soupeř. Ale myslím si, že o osudu osmifinále se rozhodlo už v prvním gamu. V něm se mi až po 15 minutách podařilo prolomit hned jeho první podání a to ho hodně nalomilo. Ve zbytku střetnutí tenista ze Strání ve výměnách už šel s výkonem dolů a čím dál víc chyboval. S Friedrichem to byl těžký souboj. Ve čtvrtfinále jsem měl v rozhodujícím třetím setu v tiebreaku dost štěstí, odvrátil jsem v něm tři mečboly. Na Sojku jsem si věřil, protože vím, co na něho platí. V semifinálové partii jsem se nepouštěl do zbytečně dlouhých výměn, matadora z Poličné jsem přehrával pestrou hrou. Dařilo se mi i ve finále. V něm bylo několik zlomových momentů. Ambiciózní Tono Oškrobaný v prvním setu v prvním gamu při svém podání vedl 40:0, přesto jsem tento gam a poté i celý první set vyhrál. Ve druhé sadě jsem vedl 5:2 a 6:5. Soupeř vyrovnal na 5:5 a 6:6. V následujícím tiebreaku jsem prohrával už 0:4. V klíčové pasáži finálového zápasu se mi ale vyplatila změna taktiky, kdy jsem začal chodit víc na síť, kde jsem sbíral důležité body,“ radoval se z triumfu v domácím turnaji 58letý Dušan Machala.

V krajském městě se hrál také Turnaj super útěchy (o 5. – 8. místo). V něm ve finále Michal Friedrich (Otrokovice) porazil Pavla Saturku z Jihlavy 6:1.

Ve finále Turnaje velké útěchy (o 9. – 16. místo) si slovenský matador Jozef Ptáček z Bytče poradil s Pavlem Remiášem z Ostravy 6:4.

Dalším podnikem letošní české Senior’s Tour pro tenisty nad 50 let bude turnaj ve čtyřhře Podzimní debly na Vršavě. Ten se ve Zlíně koná už tuto sobotu 4. listopadu.

VÝSLEDKY TURNAJE PODZIMN Í GRAND SLAM ZLÍN – VRŠAVA 2023:

Osmifinále:

Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Libor Jurásek (Zlín) 6:3, 6:2, Radomír Kykrych (Brno) – Jiří Fiala (Zlín) 6:3, 6:3, Pavel Saturka (Jihlava) – Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 6:7, 6:2, 16:14, Dalibor Novák (Zlín) – Pavel Remiáš (Ostrava) 6:3, 4:6, 7:6, Miloš Michel (Bytča) – Tomáš Kučera (Sazovice) 6:3, 7:5, Luboš Sojka (Poličná) – Jozef Ptáček (Bytča) 6:3, 4:6, 7:5, Michal Friedrich (Otrokovice) – Libor Zapletal (Zlín-Lhotka) 6:3, 6:4, Dušan Machala (Zlín) – Václav Mikláš (Strání) 6:2, 6:3.

Čtvrtfinále:

Oškrobaný – Kykrych 6:3, 7:5, Novák – Saturka 7:5, 6:2, Sojka – Michel 3:6, 6:4, 9:7, Machala – Friedrich 6:2, 5:7, 11:9.

Semifinále:

Oškrobaný – Novák 6:3, 6:2, Machala – Sojka 6:3, 6:3.

Finále:

Dušan Machala – Anton Oškrobaný 6:3, 7:6.