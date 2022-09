Domácí divizní tým si v tomto střetnutí poradil s celkem z Národní ligy. Lvi navíc byli téměř po celý průběh duelu lepší. Ve 24. minutě vedli 4:1. Hosté sice v devětačtyřicáté minutě korigovali stav na 5:3, ovšem závěr zápasu patřil opět domácím. Jejich vysokou výhru přikrášlil dvěma góly Vladimír Blažek mladší, o osmou branku se postaral Chalabala.

,,Každé vítězství potěší, zejména když se nám podaří zdolat mužstvo z Národní ligy. V utkání se silným soupeřem se nám dařilo narušovat rozehrávku Třebíče. Důležité rovněž bylo, že jsme hráli disciplinovaně,“ chválil svůj tým kouč Zlína Vladimír Blažek starší.

Vsetín vyhrál v Okříškách 12:6.

,,Byl to oboustranně neurovnaný zápas. Nicméně my jsme v něm měli světlé pasáže, hlavně když jsme hráli v pohybu. Byli jsme rovněž produktivní v koncovce. Také nás podržel gólman Jakub Tománek. Duel se rovněž povedl navrátilcovi do sestavy Viktorovi Kneblovi,“ potěšil postup do dalšího kola národního poháru hrajícího vedoucího vsetínského celku Patrika Seevalda.

Nedařilo se Počenicím. Hanáci prohráli s Přerovem 7:12.

,,Ještě po dvou třetinách jsme s favoritem drželi nerozhodný stav 6:6. Ve třetí části jsme však vyprodukovali spoustu chyb, které Přerov trestal,“ konstatoval počernický trenér Jakub Dočkal.

Ve 4. kole se střetne Zlín se Vsetínem. Utkání se bude hrát na zlínské palubovce.

VÝSLEDKY 3. KOLA POHÁRU ČESKÉHO FLORBALU MUŽŮ 2022 – 2023:

ZLÍN LIONS – SNIPERS TŘEBÍČ 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)

Branky Zlína: Vodica 3, Chalabala 2, Vladimír Blažek ml. 2, Vondřejc.

Zlín: Bartík (Moudrý) – Vojtěch Blažek, Valůšek, Baroň, Horník, Vondřejc, Vodica, Tvrdoň, Malošík, Vladimír Blažek ml., Chalabala, Samohýl, Jiříček, Svoboda, Žáček.

PSKC OKŘÍŠKY – FLORBAL VSETÍN 6:12 (3:4, 1:3, 2:5)

Branky Vsetína: Macek 3, Malý 2, Knebl, Húšť, Zajíc, Mynář, Zubek, Jiří Vaculík, Polách.

Vsetín: Tománek (Chovanec) – Húšť, Jiří Vaculík, Macek, Polách, Zajíc, Filip Vaculík, Žůrek, Chovančík, Novosad, Malý, Seevald, Vrzal, Zubek, Knebl, Mynář.

KOZEL POČENICE – FBC PŘEROV 7:12 (2:5, 4:1, 1:6)

Branky Počenic: Hyánek 3, Florián 2, Bednařík, Bělaška.

Počenice: Chrást – Petráš, Olšina, Kučera, Šindelka, Šafránek, Hyánek, Florián, Krčmař, Krampla, Ondřej Dofek, Vojtěch Dofek, Bednařík, Křivánek.