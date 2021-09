Týden hokeje je určen pro děti ve věku od 4 do 8 let a jejich rodiče, program v areálu PSG arény je však připravený i pro starší sourozence. Po čas akce bude možné parkování zdarma před ZS Luďka Čajky.

„Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje do Českého hokeje (Český svaz ledního hokeje z. s.), získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje značky CCM,“ poznamenal šéftrenér zlínské mládeže Ondřej Veselý.

Program na ledové ploše potrvá hodinu a půl (od 9 do 10.30), program venku před PSG arénou poběží celé dopoledne. Dětem se budou věnovat kluboví trenéři i zlínští hokejisté.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.